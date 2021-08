Kleinschalige oplossingen met een positieve impact

Het woord klimaatverandering roept veel associaties op. Van onheilspellende natuurrampen tot hoopvolle duurzame ontwikkelingen. De documentaire Tomorrow laat zien dat we door onszelf te verenigen en out of the box te denken, een positieve impact kunnen hebben op onze planeet. Een aantal van die kleinschalige oplossingen.

Stadsboeren

Eten legt vaak duizenden kilometers af voordat het op ons bord ligt. Steden kunnen meer zelfvoorzienend worden in hun voedselvoorziening met stadsboeren en buurttuinen. Het eten wordt verbouwd door en voor de bewoners van een stad. Er zijn al steden, zoals Detroit in de VS, waar dit op grote schaal gebeurt. Deze urban farming-projecten leveren niet alleen eten aan de stad op, maar helpen ook de bewoners met elkaar te verbinden. Daarnaast bewegen mensen meer en werken ze goed tegen stress.

Permacultuur

We horen vaak dat, om iedereen te voeden, we industriële en grootschalige landbouw nodig hebben. In werkelijkheid wordt slechts 12,5% tot 30% van de wereldbevolking gevoed dankzij grootschalige landbouw. Kleinschalige boeren produceren 70% van al het voedsel op de wereld. In vergelijking kunnen kleinschalige boeren twee keer zo veel voedsel produceren als grootschalige boeren. En bij permacultuur zelfs drie tot vier keer zo veel. Wanneer we overstappen naar microboerderijen, waar gezonder voor de mens en minder belastend voor het milieu wordt verbouwd, kunnen we tien tot twaalf miljard mensen voeden. Minder vlees eten is hierbij wel een voorwaarde.

Energieverbruik

Er zijn onderzoeken gedaan naar het terugdringen van ons energieverbruik. In steden gaat veel energie verloren aan zaken die we prima kunnen missen. Denk aan reclameschermen in metrostations en apparaten in huis die op stand-by staan. Zonder al te veel moeite kunnen we 60% tot 65% van het energieverbruik in de wereld vermijden.

Groei mindset

Bedrijven en landen hebben vaak een groei en winst mindset. Deze minset kunnen we omzetten in het verbeteren van systemen, investeren in tevreden werknemers en het verminderen van uitstoot en afval. Zo streven we niet langer naar meer winst en groei, maar bouwen we aan levensgeluk en het leven in balans met de natuur.

Meer zien en lezen

