Snoepen tegen voedselverspilling (met deze Utrechtse snoepjes)

Appels met een deukje en bananen met een kleurtje kunnen nog prima opgegeten worden. Thuis gebeurt dat vaak wel, maar bij boeren en in winkels ‘kan’ dit fruit niet meer verkocht worden. Koprol in Utrecht haalt deze stukken op bij een aantal kleinschalige groenteboeren, en maakt er heerlijk snoep van.

Regenboog Rollies

In Nederland verspillen we per huishouden gemiddeld 34 kilo voedsel per jaar. Tel daar nog eens bij op wat bij boeren en winkels in de prullenbak belandt. Het in Utrecht afgeschreven fruit wordt opgehaald, geblend, op een plaat gegoten en vervolgens gedroogd in een droogoven. Elke mix van fruit levert een nieuwe kleur fruitsnoep op en zo maakt Koprol in Utrecht steeds doosje Rollies in alle kleuren van de regenboog.

Andere foodwaste initiatieven

Nederland nog meer initiatieven om foodwaste tegen te gaan:

Too good to go – de app waar je eten dat overblijft voor een gereduceerd tarief kunt kopen.

Oma’s soep – soep van overgebleven groente, gemaakt door eenzame ouderen.

Instock – heeft een restaurant en maakt producten tegen foodwaste.

Kromkommer – creëren awareness over kromme groente en fruit d.m.v. lesmateriaal en kinderspeelgoed.

Meer over voedselverspilling?

Tekst Nina van Hilst