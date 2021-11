Kleine beetjes, groot verschil: Petra deed haar auto de deur uit

Duurzaam leven: soms lijkt het alsof je bijna niks meer zonder schuldgevoel kunt doen. Terwijl er een heleboel dingen zijn die impact hebben zonder dat je je leefstijl compleet om hoeft te gooien. Petra vertelt hoe zij dat doet.

“Ik was al gestopt met vlees eten, en toen onze kinderen een paar jaar oud waren, besloten we samen in kleine stappen ons leven verder te verduurzamen. We begonnen met afval verminderen. Daarna besloten we niet meer te vliegen. Vervolgens gingen we vaker veganistisch eten. En de laatste stap was het wegdoen van de auto.

Grote impact

Ik had er al voor gekozen om eens per week met de trein naar mijn werk te gaan, maar door het thuiswerken van de afgelopen tijd stond de auto maar voor de deur. Intussen volgde ik een cursus van De Verborgen Impact, waarin duidelijk werd dat autorijden een grotere impact heeft dan ik tot dusver dacht. We vroegen ons af: wanneer hebben we de auto écht nodig? Van wie kunnen we er een lenen in noodgevallen? Een elektrische auto vind ik geen optie, want alleen al de productie ervan kost vijf jaar rijden aan energie.

Kwestie van kiezen

Uiteindelijk verkochten we onze auto. Dat was even heel gek, maar we missen hem niet echt. We doen alles op de fiets en naar vrienden verder weg pakken we de trein. En ik maak keuzes. Zo wandel ik graag met de kinderen in het bos, maar is het nodig om vijftien kilometer naar een natuurgebied te rijden? Het kan ook hier in de buurt.”

Meer lezen?

Vind meer inspiratie voor duurzamer leven op de website van Groene Helden Academie.

In Flow 9 lees je over klimaatstress en wat je daaraan kunt doen.

Duurzamer leven in kleine stappen: Mascha minimaliseerde haar garderobe.

Tekst Beanca de Goede Fotografie Mika Korhohen/Unsplash.com