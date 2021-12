Een duurzame kerstboom van Tiny Trees

Sinterklaas het land uit, duurzame kerstboom het huis in. Maar, wat voor boom kies jij dit jaar? Ga je voor een echte of een tweedehands nepperd of zoek je een alternatief?

Terwijl we rondkeken naar opties om onze huizen gezellig te maken deze kerst, kwamen we Tiny Trees tegen. Dit zijn kerstbomen op stof om aan je muur te hangen. Inclusief verfijnde warme LED-lampjes die het geheel nog sfeervoller maken. Dit lijkt ons een ideale oplossing voor mensen die klein wonen want de Tiny Trees nemen weinig tot geen ruimte in. Ook berg je ‘m lekker makkelijk op, waardoor de kerstboom ‘optuigen’ volgend jaar weer een fluitje van een cent is.

Tiny tree, tiny footprint

De ontwerpster van de Tiny Trees is de Nederlandse Suseela Gorter; een productontwerper met een groen hart. Suseela houdt ontzettend van alles wat met kerst en gezelligheid te maken heeft, maar krijgt het niet meer over haar hart om voor enkele weken kerstplezier een boom om te laten hakken en deze vervolgens weer bij het vuil te zetten. Met Tiny Trees heeft ze daar een mooie oplossing voor bedacht.

Suseela: “Wist je dat een beetje kerstboom zo’n zeven a tien jaar groei nodig heeft voordat-ie omgehakt wordt? Al die jaren krijgt de boom landbouwgif, wat de grond en biodiversiteit op z’n zachtst gezegd geen goed doet. Kerstbomen belasten het klimaat op verschillend manieren; zo worden veel bomen met zwaar vrachtverkeer uit het buitenland gehaald. Dat is niet iets waar veel mensen bij stilstaan als ze een boom in huis halen.”

Gelukkig kan het ook anders. Door te kiezen voor een boom die meerdere jaren meegaat – zoals in dit geval de Tiny Trees, – verklein je je footprint. Zo kunnen we met een gerust hart kerst vieren dit jaar.

Cadeautje voor Flow-lezers

Ben je benieuwd naar meer informatie over dit leuke en duurzame alternatief voor de kerstboom? Bezoek dan de website van Tiny Trees. Een leuk extraatje voor de komende kerstperiode: als je bij het bestellen de code ‘FLOW’ invoert, dan krijg je van Suseela een setje kerstkaarten cadeau.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Tiny Trees