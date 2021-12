Een gevarieerd havermoutontbijt met de mixen van Nomly

De dag beginnen met een rustig ontbijtmomentje is best fijn. Met deze mixen van Nomly breng je een beetje meer variatie in je havermoutontbijt.

Tijdens haar eerste baan raakt Sophie van Felius verknocht aan havermout met appel en kaneel. Lekker en voedzaam, maar op den duur ook een beetje saai en eenzijdig. Op zoek naar nieuwe combinaties voor haar favoriete ontbijt duikt ze de keuken in. Het resultaat: vier plantaardige en biologische havermoutmixen. In haar webshop kun je ze bestellen. Onze favoriet? Golden Glow met kokos, kurkuma, gember en kardemom. Ben je nieuwsgierig naar alle smaken? Ze bieden ook een proefpakket aan. En een bijkomend voordeel: de havermout wordt ook nog eens verpakt in duurzaam papier.

Ben je er niet helemaal over uit wat je wilt toevoegen aan je havermoutontbijt? Dan vind je ook recepten op het blog van Nomly, voor extra inspiratie.

Fotografie Food Photographer Jennifer Pallian/Unsplash.com