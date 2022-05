Een jungle in je huis: 8x makkelijk te verzorgen grote kamerplanten

Voor als je een jungle in huis wilt, maar er de groene vingers niet voor hebt: acht makkelijk te verzorgen grote kamerplanten.

Klinkt zo leuk, een huis vol groene kamerplanten. Probleem is alleen dat ze niet altijd makkelijk te onderhouden zijn. Te veel water, te weinig water, lucht niet vochtig genoeg, dan weer te veel licht. En wij maar met de handen in het haar. Gelukkig zijn er ook kamerplanten die wél makkelijk te verzorgen zijn. En dan pakken we ook meteen van die grote, want dan lijkt het huis meteen een stuk sneller groen.

8x makkelijk te verzorgen grote kamerplanten

Dracaena’s

Klinkt alsof je een mythische draak in je kamer zet, maar dracanea’s hebben vooral een tropische look. Deze planten kunnen wel tegen een stootje, hebben maar weinig water nodig en gaan het best op een plekje in de halfschaduw. Moet lukken toch?

Pachira Aquatica met gevlochten stam

Moeilijke naam, makkelijke plant. Want hij hoeft maar eens in de drie weken water. De plant houdt van een zonnige standplaats, maar vindt direct zonlicht maar niks. Je hebt trouwens nog veel meer pachira aquatica’s, met rechte stam bijvoorbeeld, of vertakt.

Tetrastigma Voinierianum

Moeilijkere naam, net zo makkelijke plant. Ook deze tropische vriend heeft weinig water nodig. Hij houdt niet van direct zonlicht, wel van een lichte plek. Maar hij is de moeilijkste niet, dus zet je hem in de halfschaduw dan is dat ook helemaal goed.

Tetrastigma Voinierianum piramide

Broertje van de plant hierboven, maar dan nét even anders. De verzorging is hetzelfde: weinig water, lichte plek. Enige verschil: hij houdt er niet van om vaak verplaatst te worden en heeft een hekel aan de verwarming (en houdt juist van een hoge luchtvochtigheid). Zolang je dat onthoudt, zit je goed.

Monstera Deliciosa met mosstok

Deze ken je vast wel, de monstera. Fijne plant met gaten in de bladeren die vooral veel sfeer maakt. Hij heeft gemiddeld water nodig en houdt van een plek met (half)schaduw. Bij een raam op het noorden is voor hem de perfecte plek.

Zamioculcas Zamiifolia

Makkelijker dan dit gaat het niet worden. De plant is gewend aan een droge omgeving en heeft maar weinig water nodig. Hij houdt van een lichte plek: hoe lichter, hoe sneller hij zal groeien. Maar: zet hem ook niet vol in het zonlicht, dan groeit-ie zo snel dat hij kan bezwijken aan zijn eigen gewicht. Zielig.

Yucca Elephantipes

Hallo Mediterraanse sfeer met deze makkelijke plant. Hij heeft drie stammen die verschillen in lengte en wordt ook wel de palmlelie genoemd. Hij heeft weinig water nodig en houdt van een lichte plek met veel zonlicht.

Ficus Lyrata vertakt

Iets moeilijker te verzorgen, maar ziet er zo gezellig uit dat-ie niet mocht missen in dit rijtje. Houdt van regelmatige bewatering zodat de grond vochtig blijft en wil graag op een lichte plek staan zonder direct zonlicht. Leuk feitje: ze kunnen een hoogte van meer dan zes meter halen. Wow.

