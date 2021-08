Een nieuwe visie op duurzaamheid (2): Maja Göpel vertelt

Een wake-upcall om zuiniger om te gaan met het klimaat, zo wordt deze tijd ook wel gezien. Staan we inderdaad op zo’n kantelpunt? Vier voorlopers in duurzaamheid delen hun visie. Deze keer hoogleraar politieke economie Maja Göpel.

Om de klimaatcrisis op te lossen, is het nodig dat we met een andere blik naar de wereld gaan kijken, schrijft de Duitse hoogleraar politieke economie Maja Göpel in Onze wereld nieuw denken. Ze is ervan overtuigd dat we heel andere keuzes gaan maken als we omrekenen wat de natuur allemaal voor ons doet.

Als voorbeeld noemt ze bijen: wat deze insecten voor ons betekenen, kan worden opgevat als dienstverlening van de natuur aan de mens. Stel dat we al het werk van bijen zouden laten overnemen door robotbijen (in 2018 is er patent aangevraagd op robotbijen), dan zou ons dat 150 miljard euro per jaar kosten. Dat is meer dan Apple, Facebook en Microsoft ooit samen in een jaar aan winst hebben opgeleverd.

Waarde onderschat

Maar de natuur doet veel meer dan dat: ze herstelt zichzelf, zorgt voor biodiversiteit, een gezonde bodem, haalt CO2 uit de lucht, zuivert en circuleert water, lucht en voedingsstoffen. Als we dit allemaal zelf zouden moeten betalen – met behulp van bijvoorbeeld slimme robotjes – zou ons dat naar schatting zo’n 145 biljoen dollar per jaar kosten. De natuur doet dit werk gratis en voor niks.

‘Omdat we het niet zelf hoeven te ontwikkelen, is natuur ook geen post op de balans,’ schrijft Göpel. ‘En omdat in de economie geen waarde wordt toegekend aan wat niet betaald hoeft te worden, wordt de waarde van de natuur altijd onderschat.’ Door deze andere manier van kijken krijg je niet alleen meer respect voor de natuur, het leidt ook tot slimmere keuzes: landbouw hervormen is haalbaarder en goedkoper dan het investeren in robotbijen.

Tekst Otje van der Lelij Illustratie Lotte Dirks