Een pluktuin beginnen met Rachel: het groeit in de tuin (4)

Flow’s online stagiaire Rachel wordt ontzettend blij van de lentemaanden, zonnestralen én bloemen plukken. Daarom probeert ze de komende maanden de Pluiktuin zadenbox van Plukatelier uit.

Daar ben ik weer met een update. Het groeit namelijk in de tuin. En niet zo’n beetje. Er komen allerlei groene plantjes uit de grond: hoog, laag, groot en klein. We twijfelden eerst nog of het onkruid was (het leek er wel verdacht veel op). Maar nee, het blijken toch echt de bloemen te zijn die ik gezaaid heb een tijdje geleden. En de eerste bloem is ook al gezien door mijn moeder. ‘Heb je er al een foto van gemaakt voor het blog?’, riep ze vanuit de tuin.

Maar wat doe je dan de hele tijd, behalve geduldig wachten en water geven? Misschien herken je het wel, ik ben dan altijd bang dat ik iets vergeet. Is het echt zo gemakkelijk? Jennita van Plukatelier geeft me het verlossende antwoord: water geven is voldoende.

Buiten herinneringen maken

Inmiddels is de bloementuin uitgebreid met een groentetuintje. Mijn zus besloot ook aan de gang te gaan en plantte sla, bloemkool, komkommers en nog veel meer lekkers. Het ‘aanleggen’ van een tuintje en het buiten zijn doet me denken aan vroeger, toen ik nog klein was, en brengt allemaal herinneringen naar boven.

Zo liet ik, toen ik een jaar of tien was, vol trots aan mijn opa de eerste rode tomaat zien die aan de plant verschenen was. Nietsvermoedend stopte hij hem in zijn mond. Verbouwereerd stond ik erbij te kijken. Of plukten mijn zus en ik samen met onze moeder viooltjes en brachten die rond in de buurt. Heel vaak kwamen we thuis met enorme geplukte bossen Fluitenkruid en nog steeds kriebelt het als ik een berm vol zie staan met bloemen.

Nu sta ik te kijken aan de rand van het tuintje. Het is natuurlijk al leuk dat er überhaupt iets groeit, maar stiekem kijk ik er echt naar uit dat ik heel veel bloemen ga zien en straks een geplukte bos uit eigen tuin rond kan brengen. Maar, zeg ik tegen mezelf, dit eerste paarse bloemetje is al een mooi begin.

Tekst en fotografie Rachel Vieth