Een (stads)moestuin na het zaaiseizoen

Heel de winter keek je ernaar uit om met je moestuin te beginnen, maar onverhoopt miste je in maart en april het zaaiseizoen. Het goede nieuws is dat je ook na het zaaiseizoen met een moestuin kunt beginnen. Veel zaden van kruiden, groenten en eetbare bloemen kun je in juni, juli en augustus zaaien. En je kunt dit zelfs doen op je balkon of in je kleine stadstuin.

Lianne van Vertt vertelt ons welke zaden we kunnen zaaien en nog deze zomer kunnen zaaien en oppeuzelen.

Rucola

Rucola is een ‘lichtkiemer’. Dat houdt in dat de zaadjes direct zonlicht nodig hebben om te ontkiemen. Je bedekt de zaden dus niet met aarde.

Van maart tot en met september te zaaien

Plek: gedeeltelijk schaduw

In tuingrond of in een pot/bak op het balkon

Zaadjes op de aarde ‘strooien’ met ongeveer twee centimeter afstand tussen elk zaadje

Zaadjes niet bedekken met aarde

Grond vochtig spuiten met plantenspuit

Aarde dagelijks vochtig houden, maar niet te nat

Na zo’n vier weken kun je oogsten! Scheur de rucolablaadjes af en laat het plantje staan. Zo groeien er weer nieuwe blaadjes aan en kun je blijven oogsten.

Tip: laat je rucolaplantjes ook in de winter staan, dan groeien er bloemen aan en heb je er ook het volgende seizoen weer wat aan.

Radijs

Radijs is heel makkelijk te zaaien en het duurt maar zes weken om van zaadje tot radijsje uit te groeien. Zorg dat je luchtige aarde gebruikt, maak die goed los voordat je zaait.

Van maart tot en met augustus/september te zaaien

Plek: zon/schaduw

In tuingrond of in een pot/bak op het balkon

Maak kuiltjes van een centimeter diep, vijf centimeter uit elkaar

Leg in elk kuiltje twee zaadjes (zo weet je zeker dat er ten minste een zaadje ontkiemt)

Bedek de kuiltjes met luchtige aarde

Houd de grond vochtig met een plantenspuit

Uitdunnen: na een à twee weken zijn de zaadjes ontkiemd. Als beide zaadjes van hetzelfde kuiltje zijn ontkiemd, trek/knip je de kleinste voorzichtig weg. Zo krijgt het grootste (sterkste) plantje de ruimte om goed te groeien.

Na vijf à zes weken zie je het radijsje een klein stukje boven de aarde uitsteken. Je kunt het nu voorzichtig uit de grond trekken.

Peterselie

Peterselie, of de krulvariant, is een heel gemakkelijke en daarmee dankbare plant om te kweken. De plant blijft twee jaar staan, dus gooi de aarde niet weg in de winter.

Van maart tot en met augustus te zaaien

Plek: halfzonnig/zonnig

In tuingrond of in een pot/bak op het balkon

Strooi wat zaadjes op de aarde en bedek ze met drie milimeter aarde

Grond vochtig spuiten met plantenspuit

Aarde dagelijks vochtig houden, maar niet te nat

Oogsten: knip de hoeveelheid peterselie die je nodig hebt af en gebruik direct. De plant blijft groeien.

De hele zomer zaaien

Dit is maar een kleine selectie van zaadjes die na het voorjaar gezaaid kunnen worden. De eetbare bloem Mexicaanse Dragon is plantbaar van juni tot en met oktober. En ook zijn wintergroenten als andijvie, raapstelen en boerenkool plantbaar in de zomer. Vertt helpt je bij moestuinieren op een klein oppervlak. In de webshop koop je bio-zaden voor kruiden, groenten en eetbare bloemen. Én ze geven makkelijk te volgen tips voor de minder ervaren moestuinierders. Zodat de bijen, vlinders en jij volop kunnen genieten van je groene en kleurrijke minituin of balkon.

Tekst Nina van Hilst Fotografie Markus Spiske/Unsplash