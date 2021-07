Een webshop vol vegan cadeaus

Ben je op zoek naar een geschikt cadeau voor een veganist? Of leef je zelf veganistisch en wil je anderen blij maken met een vegan cadeau? Check dan de nieuwe webshop Vegancadeaupakketten.nl eens. We stelden eigenaresse Jennie Gielen een aantal vragen.

Wat was je motivatie om deze shop te openen?

“Ik ben zelf veganist en merkte dat veel niet-vegans bij mij aanklopten voor cadeautips voor hun vegan vrienden en familie. Als je er niet zo in thuis bent, kan het namelijk best lastig zijn om een passend cadeau te vinden. Ik vind het leuk om cadeaupakketjes samen te stellen en in te pakken en kwam op het idee om dat voor anderen te doen. Mijn doel met de shop is om vegan cadeaushoppen leuk en makkelijk te maken.”

Wat is het concept van de webshop?



“In de shop staan allerlei vegan cadeaupakketten van klein tot groot. Je kiest een pakket en ik stuur het naar jou of direct naar degene aan wie je het cadeau wilt doen. Uiteraard met een handgeschreven kaartje erbij. Ben je bang dat je een verjaardag of andere belangrijke gebeurtenis vergeet? Je kunt ook een bezorgdatum in de toekomst kiezen, dan regel ik de rest.”

Hoe wordt er op de vegan cadeaus gereageerd?



“De reacties zijn ontzettend leuk! De cadeaupakketten gaan voor allerlei gelegenheden de deur uit: verjaardagen, Vader- en Moederdag, als cadeautje voor afgestudeerden, als lichtpuntje in een moeilijke tijd en gewoon ‘voor zomaar.’ Het kookboek Vegan voor Iedereen is populair in de shop – dit boek wordt vaak door veganisten cadeau gegeven aan vrienden of familieleden die hun eerste stappen in de vegan wereld zetten.“

Heb je zelf een favoriet vegan cadeau in de webshop?

“De nougat en de chocoladetruffels… ik heb elke dag weer moeite om niet stiekem wat lekkers voor mezelf te openen tijdens het inpakken van de bestellingen.”

De pakketten van Jennie vind je op Vegancadeaupakketten.nl, of via haar Instagram-pagina.

Tekst Merel Wildschut Beeld Jennie Gielen