Fleur komt tot rust in het tuinhuisje bij haar volkstuin

In deze serie vertellen mensen hoe ze voorzich zelf kiezen. Fleur Roos Rosa de Carvalho (39) is conservator bij het Van Gogh Museum. Twee dagen per week werkt ze in het huisje op haar volkstuin, en in de lente en zomer blijft ze er ook slapen.

Hoe kies je voor jezelf?

“Ik ben regelmatig alleen in mijn tuinhuis. Het begon tijdens de pandemie om even rustig

te kunnen werken, maar ik bleef een keer een nachtje slapen en vond dat zo prettig. Ik merkte dat ik heel gelukkig werd van een avond met mezelf. Juist omdat die momenten zo zeldzaam zijn in een gezin met twee jonge kinderen. Ik kon zelf weten wat ik ging eten, kon vrienden uitnodigen of gaan wandelen.”

Wat doe je daar het liefst?

“Voordat ik mijn werkdag begin, ga ik vaak eerst zwemmen of wandelen. Vlakbij is een meer met een zwemsteiger. Als ik terugkom, maak ik koffie en daarna ga ik aan de slag. Je mag van april tot oktober slapen op het volkstuincomplex, dus in de herfst en winter ga ik alleen overdag naar de tuin. Maar dan mis ik het slapen daar wel.”

Heb je die tijd voor jezelf nodig?

“Ik kan ook prima zonder, maar dit helpt me om de rest van de week weer vol overgave thuis te zijn. De tuin is voor mij een onthaastplek. Er is geen internetverbinding, dus ik doe daar vooral lees- en schrijfwerk. Mijn vriend en ik hebben al vrij lang een relatie en ik ben daardoor bijna niet alleen geweest in mijn leven. Dit is een constructieve manier om af en toe even voor mezelf te kiezen. Het voelt echt als een cadeautje aan mezelf.”

Is het makkelijk om dit te doen?

“Mijn vriend vindt het geen probleem en gunt me dit, maar het voelt toch als een uitspatting. Ook omdat andere mensen er vaak verbaasd op reageren. Voor mijn werk ben ik ook weleens weg, dus voor mijn kinderen is het geen grote verandering. Misschien is dat toch mijn plichtsbesef als vrouw en als moeder waardoor het wat gek voelt. Vorig jaar ben ik een keer gaan schilderen in Italië en dat voelde ook goed. Toen ontdekte ik dat ik die ruimte voor mezelf durf te nemen.”

Nog meer tips en initiatieven vind je in Flow 4-2021.

Bente zonder groene vingers begint een makkelijke moestuin. Lees het hier.

Fotografie Markus Spiske/Unsplash.com