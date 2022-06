Goed nieuws: drie visarend-kuikens uit het ei gekropen in de Biesbosch

Eerder zagen we al via de webcam van Beleef de lente hoe de visarend die al zeven jaar op hetzelfde nest in de Biesbosch zit, ook dit jaar weer terugkeerde. Inmiddels zijn de drie gelegde eieren uitgekomen.

Het was nog even de vraag of ook het vrouwtje zou terugkeren op het nest, maar al snel werd ze via de webcam gespot en uit het liefdesspel ontstonden drie mooie eieren in het nest. Nu zijn die eieren één voor één uitgekomen, en dat is terug te zien op de webcam. Tijd voor beschuit met muisjes, dus!

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Joshua J. Cotten/Unsplash.com