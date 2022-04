Goed nieuws: een sterke start van het vlinderseizoen

Heb jij ze ook al voorbij zien vliegen in je tuin of het park? Het vlinderseizoen is dit jaar extra vroeg gestart, en de beestjes zijn er in groten getale.

Dat heeft te maken met het warme lenteweer dat we de afgelopen tijd hebben gehad, lezen we in een artikel van HLN. Zo meldt Natuurpunt dat de overwinterende soorten die vorig jaar ook al goed vlogen, opnieuw succesvol overwinterd hebben. Denk aan vlinders als de dagpauwoog, de citroenvlinder en de gehakkelde aurelia. Het is meer dan vijftien jaar geleden dat het vliegseizoen zo vroeg startte.

Hopelijk bederft het winterweer van afgelopen dagen die sterke start niet, maar volgens Natuurpunt hoeven we ons daar niet zo’n zorgen over te maken. Volgens de natuurvereniging hebben de vlinders die nu rondvliegen, waarschijnlijk al een partner gevonden en gepaard.

Tekst Bente van de Wouw Bron HLN Fotografie Henrik Larsen/Unsplash.com