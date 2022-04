Goed nieuws: tweede visarend gespot in de Biesbosch

Eerder zagen we al hoe de visarend die al zeven jaar op hetzelfde nest in de Biesbosch zit, ook dit jaar weer terugkeerde. Nu is er een tweede visarend bijgekomen. Maar is dit het vrouwtje waar we reikhalzend naar hebben uitgekeken?

Dagenlang was het wachten op het vrouwtje, dat zich vorig jaar vijf dagen na aankomst van het mannetje liet zien. Zou ze weer komen? Op 1 april konden we via de webcam zien dat er inderdaad een tweede visarend bij is gekomen, maar het is nog niet duidelijk of dit ook daadwerkelijk het vrouwtje is. We wachten in spanning af.

Op de webcam

Niet alleen de visarenden zijn te volgen via de webcam, ook allerlei andere vogels in het broedseizoen kunnen live gevolgd worden vanachter je laptop of via je telefoon. Zo kun je meekijken met onder andere de bosuil, zeearend, ooievaar, torenvalk en de slechtvalk. Een bijzonder moment gemist? Niet getreurd, de belangrijke fragmenten kunnen altijd teruggekeken worden.

Tekst Bente van de Wouw Bron AD Fotografie @hyneseyes/Unsplash.com