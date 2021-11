Veganistisch eten: “Met zo veel inspiratie denk je niet meer in vlees, kaas of room”

Hoe ga je om met klimaatstress? Journalist Beanca de Goede zocht het uit voor Flow 9 en ontdekte: kleine beetjes maken uiteindelijk een groot verschil. Zo besloot Nina Nijenhuis veganistisch te gaan eten en houdt dat goed vol dankzij haar inspiratiebronnen.

Nina (27): ‘Mijn zusje Maud en ik woonden allebei nog thuis toen zij veganistisch ging koken. Ik at al vegetarisch en ging na twee jaar ook geleidelijk over. Mijn ouders vonden het prima, zij houden niet van koken en mijn zus en ik wel. Als je zelf de regie neemt, is consequent zijn veel makkelijker. Goed voorbereid de deur uitgaan helpt ook.

Voorbereiding

Ik heb bijna altijd iets plantaardigs bij me – bananenbrood, fruit, noten, repen – meestal zelfgemaakt maar ook kant-en-klaar. Inmiddels woon ik op mezelf in Utrecht en heb ik me verder in de plantaardige keuken verdiept. Ik kijk bijvoorbeeld veel YouTube-filmpjes over voeding zonder dierlijke producten, ik volg mensen als The Happy Pear en Max La Manna en ik heb recepten­-apps zoals Deliciously Ella.

Inspiratie voor veganistisch eten

Met zo veel inspiratie voor veganistisch eten denk je op een gegeven moment niet meer in vlees, kaas of room. De afgelopen tijd ben ik via Thuisgekookt.nl plantaardig gaan koken voor mensen uit de buurt. Dat vond ik zo leuk dat ik inmiddels een cateringbedrijfje voor plantaardige maaltijden ben begonnen met een vriendin: De Kunst van Koken Catering.’

Een maaltijd van Nina en haar vriendin Trix bestel je via Instagram: @dekunstvankokencatering.

