Ons huis schoonmaken doen we allemaal. Helaas levert dat al snel vervuilend afvalwater en een berg plastic afval met zich mee. Dat kan beter. Met deze eco en plasticvrije schoonmaakmiddelen kun je je huis duurzamer schoonmaken.

Navul tabs

Recycle, refill en re-use. Wanneer de flessen van Klaeny leeg zijn, vul je ze na met tabs en water. De tabs zijn verpakt in papier en de flessen gemaakt van gerecycled plastic. Zo bespaar je op jaarbasis een hoop legen flessen afwasmiddel, alles-, glas-, badkamer- en keukenreiniger.

Glashelder

Ook Kinfill gaat voor plasticvrij. Het Nederlandse merk heeft glazen schoonmaakflessen die nagevuld kunnen worden met refills uit een glazen buisje. De flessen van Kinfill zijn zo mooi dat je ze gewoon in je woonkamer kunt laten staan en niet hoeft weg te stoppen in een keukenkastje. Het concentraat in de navelverpakkingen is bovendien vrij van schadelijke stoffen.

Superschillen

Seepje is ook het vermelden waard. Het eerste product dat ze maakten waren schillen – van de Sapindus mukorossi vrucht uit Nepal en India – om mee te wassen. Door het voor een eerlijke prijs afnemen van deze schillen blijven de boeren in de Himalaya deze inheemse bomen planten. De flessen van Seepje bestaan voor 97% uit gerecycled plastic. En zo was je dus duurzaam én sociaal.

Zelf maken

Natuurlijk kun je zelf schoonmaakmiddel maken. Van een blok zeep maak je liters. Rasp 20 gram Marseillezeep in een pan met 1,25 liter kokend water. Laat de zeep oplossen en een paar minuten doorkoken. Laat het mengsel goed afkoelen. De ingedikte zeep kun je overgieten in een fles en is meteen klaar voor gebruik.

Tekst Nina van Hilst Fotografie Kinfill