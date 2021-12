Je weg vinden in deze nieuwe tijd (1): Barbara Baarsme vertelt

Juist het afgelopen jaar drong door dat het in de toekomst op veel fronten anders kan en moet. Vijf deskundigen aan het woord over de wereld en welke kansen we nú kunnen grijpen. Deze keer: Barbara Baarsme over de voedselindustrie.

Barbara Baarsme is directievoorzitter van Rabobank Amsterdam en hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam.

Wat zijn grote veranderingen in deze tijd?

“De coronacrisis heeft ons er meer bewust van gemaakt dat de globalisering op sommige gebieden veel te ver doorgevoerd is, bijvoorbeeld in onze voedselketens. Wist je dat zo’n driekwart van de in Nederland geproduceerde landbouwproducten wordt geëxporteerd? En dat bijna driekwart van de landbouwgrond die wij gebruiken voor onze voedselconsumptie in het buitenland ligt?

Als er door omstandigheden plotseling internationale handelsbarrières worden opgeworpen, zijn we op dat vlak heel kwetsbaar: we zijn zo afhankelijk van andere landen. Daarbij past voedselproductie die zo sterk op export is gericht ook niet bij het streven naar duurzamer kringlooplandbouw. Het is echt tijd voor kortere en meer lokale voedselketens.”

Hoe kunnen we hiermee omgaan?

“Wees je bewuster van waar je eten eigenlijk vandaan komt. Veel mensen weten niet dat hun maaltijd vaak dertigduizend kilometer heeft gereisd voordat ie op hun bord ligt. Dat schuurt als je je realiseert dat er dichtbij veel vers voedsel wordt geproduceerd. Maar op dit moment eten we gemiddeld voor slechts vijf procent lokaal.

Laten we ernaar streven dat we over vijf jaar vijf keer zo veel via korte voedselketens produceren en eten. Dat kan: als we allemaal in de supermarkt vaker kiezen voor eten dat van dichtbij komt en wat meer met de seizoenen mee-eten.”

Welke waardevolle les leerde je het afgelopen jaar?

“Wat er ook gebeurt, hoop en optimisme zijn mogelijk én belangrijk. Ook in deze tijd blijf ik een optimistisch en hoopvol mens. Filosoof Karl Popper zei ooit, vrij vertaald: ‘Wat de toekomst brengt, weten we niet, maar het mooie eraan is dat we met z’n allen kunnen bepalen wat we ervan maken.’

Ik geloof dat de toekomst ons kansen biedt en dat iedereen z’n steentje kan bijdragen. Als we samen willen, kunnen we de lessen van deze tijd omzetten in heel krachtige oplossingen die leiden tot een betere wereld voor ons allemaal. Zo hebben we met Boeren voor Buren tienduizenden kilo’s aardappelen, die door de crisis anders zouden verpieteren, naar gezinnen in Amsterdam met weinig geld gebracht. Door samen te werken, groeit dit initiatief nu tot ver buiten Amsterdam en gaat het ook door tot ver na de crisis.”

Interview Hedwig Wiebes Fotografie Artem Beliaikin/Unsplash.com