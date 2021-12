Je weg vinden in deze nieuwe tijd (5): Marianne Thieme vertelt

Juist het afgelopen jaar drong door dat het in de toekomst op veel fronten anders kan en moet. Vijf deskundigen aan het woord over de wereld en welke kansen we nú kunnen grijpen. Deze keer: Marianne Thieme over de échte waarden van het leven.

Marianne Thieme is medeoprichter van Partij voor de Dieren, jurist en politicus.

Wat zijn grote veranderingen in deze tijd?

“Het is wel duidelijk: we hebben een economie ontwikkeld die nog maar weinig extra geluk brengt – maar wel vervuiling, klimaatverandering, ongelijkheid en dierenleed. Het afgelopen jaar bood veel ruimte voor reflectie.

En ik zie hoe we steeds vaker op zoek gaan naar de kleinere dingen dicht bij huis die ons geluk en ontspanning brengen, zonder dat het ten koste gaat van de aarde en alles wat daarop leeft. We ontdekken massaal hoe fijn het is om te wandelen, er worden meer fietsen dan ooit verkocht en in rap tempo adopteren we dieren uit het asiel.”

Hoe kunnen we hiermee omgaan?

“Deze nieuwe tijd gaat hand in hand met duurzaamheid. We proberen gezonder te leven en te eten binnen de grenzen van wat de aarde aankan. Steeds meer mensen beseffen dat we consumeren en produceren ten koste van planeet, milieu, mens en dier. We moeten inzien dat de massale consumptie van vlees de ontwikkeling van welvaartsziekten en virussen alleen maar versterkt.

De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Uit allerlei gesprekken met mensen merk ik dat we allemaal behoefte hebben aan een wereld waarin de échte waarden van het leven voorop staan: vrijheid, mededogen, saamhorigheid. Ik hoop dat er in de toekomst meer compassie, begrip en respect is. Richting elkaar, maar ook naar alle andere levende wezens en het huis waarin we wonen: onze planeet.”

Welke waardevolle les leerde u het afgelopen jaar?

“Als we zo blijven doorgaan, maken we onze leefomgeving zo kapot dat we op een kruispunt staan met de vraag: je geld? Of je leven? Dat is een heftige maar ook belangrijke les die deze periode ons heeft geleerd. Een heel positieve noot is het sterk groeiend aantal mensen dat dit begint te snappen en ernaar gaat leven.

Het is een goede ontwikkeling dat duurzaamheid een heel logische optie is. We kunnen dit niet als individuen alleen oplossen. Maar welke keuzes je van dag tot dag maakt, bepaalt wel degelijk de kwaliteit van de wereld om je heen.”

Interview Hedwig Wiebes Fotografie Danique van Kesteren