Klein geluk: een zwembad in de tuin

In de Klein Geluk Box doen vijf grootdenkers hun verhaal. Hoe hebben ze klein geluk op een grootste manier aangepakt? Maddy wilde graag een zwembad in de tuin, en geen kleintje.

Pianolerares Maddy Pimpat Koster vulde in de zomer van 2020 zo ongeveer haar hele tuin op met een enorm, demontabel zwembad.

“Ik denk dat het tamelijk Nederlands is om wat minder groot uit te pakken, maar ik wil de dingen waarvan ik geniet, ook graag kunnen delen met andere mensen. Of dat nu een maaltijd is of een zwembad: ik word er blij van als er genoeg is voor iedereen.

Dat heeft met mijn Thaise achtergrond te maken, denk ik. In Thailand zijn we gewend om aan bezoek als eerste te vragen: heb je gegeten? Onze cultuur gaat helemaal over delen. Sharing is caring. Dus als we een zwembad hebben, zijn familie en vrienden altijd welkom om er ook gebruik van te maken. En natuurlijk de vriendjes en vriendinnetjes van onze dochter Celine, die acht is.”

Warmte

“Een zwembad in de tuin voelde als een enorme luxe in de hete zomer van de lockdown. Het was de beste investering die we hadden kunnen doen. We hebben een benedenwoning en geen heel grote tuin, maar voor mij bepaalt de hoeveelheid ruimte die je hebt niet je geluk. Het is de warmte die je voelt in je huis door de mensen met wie je bent.

Zelf ging ik soms wel drie keer per dag in het water, ook als het koud was, het is zó rustgevend. Het zwembad heeft behalve veel gedeeld plezier dan ook veel ontspanning en verlichting van stress gegeven toen we aan huis gebonden waren. Het heeft onze zomer gered en nu we het eenmaal hebben, blijven we het natuurlijk ook gebruiken.”

Tekst Chris Muyres Fotografie Shazmyn Ali/Unsplash.com