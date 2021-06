Voor als dat dagelijkse blokje om niet meer genoeg is en de Pacific Crest Trail (je weet wel, die ene route uit Wild) je iets te ambitieus is. Drie langeafstandswandelingen in Nederland.

Ons land mag dan best klein zijn, aan langeafstandswandelingen genoeg. Inmiddels hebben we 23 LAW’s (Lange-Afstand-Wandelpaden) in Nederland. Elke wandelroute is minstens 150 kilometer lang en samen vormen de wandelpaden een netwerk van zo’n 7500 km. Heb je even? Zo’n lang wandelpad vind je in alle uithoeken van Nederland. Ja, dus ook in Friesland en in het uiterste puntje van Limburg. Zin om te gaan lopen? Dit zijn de bekendste langeafstandswandelingen.

Nederlands Kustpad

Een joekel van een wandeling. Sterker nog, het langste pad van Nederland. 725 kilometer moet je lopen om deze route uit te spelen. Hij begint in het Zeeuwse Sluis, tegen de Belgische grens aan, en eindigt in Bad Nieuweschans bij de Duitse grens in Noord-Oost Groningen. Het Nederlands Kustpad bestaat uit drie delen en tijdens je wandelingen loop je niet alleen over stranden, maar ook door duinen, langs dijken en door bollenvelden.

Pieterpad

Nog zo’n lange tocht is het Pieterpad. Een wandelpad van zo’n 500 kilometer dat begint aan de Groninger Waddenkust en eindigt in het Limburgse Maastricht. Saai? Nee hoor, afwisselende natuur vind je ook in Nederland en deze tocht is het bewijs. Het Pieterpad is opgedeeld in 26 etappes en bijna elk begin- en eindpunt is te bereiken met het openbaar vervoer. Je kunt hem in één keer in zijn geheel lopen of af en toe een stukje doen.

Marskramerpad

Met zijn 372 kilometer een stukje korter dan de bovenstaande wandelingen, maar ook zeker de moeite waard. De route heeft zijn naam te danken aan de marskramers die langs oude handelssteden als Oldenzaal, Deventer en Amersfoort trokken om hun snuisterijen aan te bieden. Je loopt via Amersfoort naar het Groene Hart en Leiden en langs de landgoederen tussen Wassenaar en Den Haag tot aan het strand van de Noordzee.

