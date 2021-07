Leestip: ‘Bezorgde brieven’, met hoopvolle ideeën over het klimaat

Bezorgde brieven is een briefwisseling tussen Marjan Minnesma en Jan Terlouw, waarin ze hun zorgen delen over de klimaatcrisis. Maar somber word je er niet van: de brieven zitten vol inspirerende en haalbare ideeën.

Moedeloos kun je er soms van worden, alle berichten over het opwarmen van de aarde, het niet halen van klimaatdoelen door de overheid, de alsmaar groeiende lijst bedreigde diersoorten. Toch is Bezorgde brieven een hoopvol boek.

Klimaatzaken

Jan Terlouw is schrijver, natuurkundige en oud-politicus en weet vele beleidsmakers aan te spreken. Marjan Minnesma is directeur van Urgenda (een samentrekking van Urgente Agenda), een organisatie die Nederland sneller duurzaam wil maken.

Een voorbeeld van wat Urgenda doet: in 2013 begon de organisatie een klimaatzaak tegen de Nederlandse staat. De inzet was dat er meer gedaan moest worden tegen de uitstoot van broeikasgassen, omdat anders de beloofde klimaatdoelen niet gehaald zouden worden. Deze zaak wonnen ze, al ging de staat in hoger beroep, waarna Urgenda opnieuw won. Erg inspirerend. In het boek schrijft Minnesma erover.

Bezorgde brieven

Die hele ‘niet lullen maar poetsen’-mentaliteit vind je terug in de briefwisseling: gedreven door de urgentie van het probleem en vol kennis van zaken delen Minnesma en Terlouw hun kritische maar aanstekelijke visie op hoe dingen anders kunnen. Dankzij de briefvorm en vaak persoonlijke, luchtige toon is het een toegankelijk boekje om er af en toe bij te pakken – of in één keer uit te lezen.

Tekst Ilse Savenije Fotografie Tabitha Turner/Unplash