Leoniek Bontje over haar boek Wildplukken

Leoniek Bontje schreef onlangs het boek Wildplukken – De Buitenkeuken samen met Yvet Noordermeer. Ze vertelt erover.

Hoe ben je begonnen met wildplukken?

“Ik ging een keer mee met een moeder die ik van het schoolplein kende. Zij is herbalist en vaak op zoek naar eetbare en medicinale planten in de Nieuwe Meer, een natuurgebied in Amsterdam. Terwijl we aan het zoeken waren, kwamen bij mij herinneringen aan mijn jeugd naar boven.

Mijn moeder en tante wisten altijd zo veel over planten te vertellen. We woonden toen in Bergen en hadden een geweldige tuin met klimbomen, groente, fruit, kruiden en allerlei soorten bloemen en planten. Een klein stukje was voor mij, dat mocht ik verzorgen.”

Is het moeilijk om eetbare planten te vinden?

“Nee, ik vind ze overal. Rond mijn huis aan de dijk in Amsterdam groeit veel, in de Nieuwe Meer vind je heel makkelijk wilde marjolein, munt en sint-janskruid en ook in de parken in de stad is van alles te vinden. En in de straten staan vaak notenbomen. Ik pluk ook regelmatig in Muiderberg, waar ik met mijn collega Yvet Noordermeer workshops geef.”

Wat raad je mensen aan die met wildplukken willen beginnen?

“Het is handig om een boek over eetbare planten te kopen en een keer een workshop te volgen waarin je op pad gaat met iemand die er verstand van heeft. Daarna kun je zelf plantjes bekijken, voelen en proeven. Begin met drie makkelijke planten zoals brandnetel, paardenbloem en madelief. Als je na de brandnetel de dovennetel zoekt, kun je kijken naar de verschillen en overeenkomsten in geur en smaak. Een vergissing kan geen kwaad, want beide zijn eetbaar. Zo breid je langzaam je kennis uit.”

Wat brengt wildplukken je?

“Het geeft me rust, ik voel me verbonden met de natuur en krijg er energie van. Daarnaast geloof ik dat planten en bomen zo veel kunnen doen voor je voeding en genezing.”

Je bent wildplukker, maar ook kunstenaar. Dat lijken twee heel verschillende dingen.

“Toch is er een overeenkomst: ik doe beide vanuit mijn hart. Zowel mijn kunst als het wildplukken is intuïtief werk – al ben ik de laatste tijd ook weer veel met mijn hoofd bezig omdat ik een tweede boek schrijf over medicinale planten. Ik hoop altijd nog kunst te gaan maken met planten, maar tot nu toe is elke poging op niets uitgelopen. Maar wie weet in de toekomst.”

Dit interview vind je terug in Flow 4, een themanummer over natuur en duurzaamheid.

Interview Ellen Nij Bijvank Fotografie Annie Spratt/Unsplash.com