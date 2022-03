Leven met de seizoenen: 13 ideeën om de lente meer te beleven

Seizoenen zijn er altijd al geweest, maar er écht bij stilstaan doen we niet vaak meer. Hoe leef je wat meer met die seizoenen mee? Deze keer ideeën voor het echt beleven van de lente.

Ik, online editor Bente, voel steeds meer de drang om wat meer in het nu te leven. Elk jaar weer lijken de seizoenen aan mij voorbij te vliegen en gaat de ene periode over in de andere zonder dat ik het echt door heb. Hoe zou het zijn om elk seizoen wat meer te beleven? Om nieuwe tradities en rituelen te maken zodat ik wat bewuster word van de tijd die verstrijkt? Ik zocht naar wat ideeën en deze kleine en grote activiteiten spraken me aan.

13 ideeën voor het beleven van de lente

Haal de lente in huis (en je tuin). Zet wat bloemen in een vaas, ruim je tuin op of plant wat nieuwe planten. Start een moestuin. Ik startte vorig jaar een Makkelijke Moestuin en schreef erover. Houd een grote schoonmaak. Niet echt de leukste tip, maar het geeft zo’n lekker gevoel als alles weer opgeruimd is. Een frisse start en zo. Vervang je winterkleding voor zomerkleding in je kledingkast. Ga buiten sporten. Maak een extra grote wandeling of begin met hardlopen of fietsen. Tijd voor een picknick! Neem wat lekker eten mee samen met een groot kleed, en strijk met vrienden of familie neer op een plekje in bijvoorbeeld het bos (of je eigen tuin). Maak een bloesemwandeling. Duik de keuken in en kook een nieuw recept dat past bij de lente. Lees een boek met een zomerse setting. Deze titels, bijvoorbeeld. Trek eropuit. Maak een lijstje van de plekken die je dit seizoen graag wilt zien en werk dat lijstje op je gemak af. Maak een logboek van alle bloemen/vogels/planten die je tegenkomt. Extra leuk: je kunt ze ook natekenen. Bezoek eens een pluktuin met voorjaarsbloemen. De lente in huis halen doe je ook door met ingrediënten te koken die dit seizoen extra lekker zijn, zoals asperges of courgettes.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Yue Su/Unsplash.com