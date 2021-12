Leven met de seizoenen: 13 ideeën om de winter meer te beleven

Seizoenen zijn er altijd al geweest, maar er écht bij stilstaan doen we niet vaak meer. Hoe leef je wat meer met die seizoenen mee? Deze keer ideeën voor het echt beleven van de winter.

Ik, online editor Bente, voel steeds meer de drang om wat meer in het nu te leven. Elk jaar weer lijken de seizoenen aan mij voorbij te vliegen en gaat de ene periode over in de andere zonder dat ik het echt door heb. Hoe zou het zijn om elk seizoen wat meer te beleven? Om nieuwe tradities en rituelen te maken zodat ik wat bewuster word van de tijd die verstrijkt? Ik zocht naar wat ideeën en deze kleine en grote activiteiten spraken me aan.

13 ideeën voor het beleven van de winter

Zelf kerstkaarten of brieven schrijven. Een filmdag houden met allerlei (kerst)films. Als het weer het toelaat: schaatsen op natuurijs. Een winterwandeling maken in het bos. Koekjes bakken en versieren. Een leesavond houden. Een spelletjesavond houden of starten met een nieuwe legpuzzel. (Vegan) Erwtensoep maken. Als er sneeuw ligt: sleeën of een sneeuwballengevecht houden. Voer voor de vogels ophangen in de tuin of op het balkon. Een nieuwe hobby leren zoals breien. Een kruidenpannetje op het vuur zetten voor een lekkere geur in huis (of bak een appeltaart, zelfde effect). Houd een creatieve dag of avond waarop je kunt tekenen, schilderen, knippen en plakken.

Tekst Bente van de Wouw