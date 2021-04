Maak je tuin duurzamer met deze tips van tuinontwerpster Judith van Lent

De lente komt eraan en dat zorgt ervoor dat we weer meer in de tuin te vinden zijn. Judith van Lent, tuinontwerpster bij studio May and June, geeft tips om je tuin duurzamer te maken.

Judith: “Anderhalf jaar geleden ben ik als Studio May and June begonnen met het ontwerpen van tuinen. Mijn vader is al veertig jaar tuinontwerper en hovenier, dus het was niet helemaal onbekend terrein voor mij, ondanks dat ik jaren iets anders gedaan heb.

Met studio May and June wil ik proberen de drempel zo laag mogelijk voor mensen te maken om met hun tuin aan de slag te gaan. Vaak wordt tuinieren namelijk gezien als iets wat vooral voor mensen is die veel tijd hebben, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Ik probeer te helpen vaardiger te worden. Dit doe ik door tuinen te ontwerpen maar ook kant-en-klare tuintontwerpen, e-books en masterclasses aan te bieden. Met als doel dat mensen gelukkiger worden in een groene en duurzame tuin.

Ik vind het heel belangrijk dat we met de natuur en de seizoenen meegaan, eigenlijk net als bij het eten van groentes. Voor mij betekent dat dus ook dat ik bijvoorbeeld in december geen rozen koop. In die maand vind ik ander mooi groen in mijn tuin. Er zijn nog meer tips om duurzamer te worden.”

5 tips van Judith voor een duurzame tuin:

Ga voor zo min mogelijk bestrating.

Het water kan hierdoor namelijk slecht wegtrekken in de bodem en het ondergrondse leven van wormen en andere dieren valt stil onder je tegels.

Zorg voor diversiteit in je tuin, bij je planten én bomen.

Wanneer je namelijk verschillende planten hebt, krijg je een klein ec0systeem in je tuin. Planten hebben een verschillende bloeiperiode, verschillende hoogtes en verschillende vruchten. Zo is er het hele jaar door genoeg te eten voor insecten en vogels. En voor jezelf is het ook nog eens fijn om te zien dat er altijd iets gebeurt in je tuin. En dat ecosysteem is ook nog eens handig voor een overschot aan insecten die je níet in je tuin wilt, zoals luizen.

Kies voor biologische bloembollen.

Voor de (niet-biologische) bollen in de kassen worden namelijk chemicaliën gebruikt die niet heel goed zijn voor de bodem. Biologisch bollen hebben die niet en zijn dus een stuk beter voor je grond.

Zorg dat er geen kale grond te zien is in je tuin.

De zon put namelijk kale grond sneller uit dan wanneer het beplant is. Een gemakkelijke oplossing? Kies voor een bodembedekker zoals Vinca.

Laat je gazon eens lekker gaan.

Een strak gazon is een geforceerd verschijnsel van mensen, maar voor de natuur is het beter als je je gras lekker zijn eigen gang laat gaan. Een lap gras is natuurlijk sowieso beter dan bestrating, want het leven onder de grond kan gewoon doorgaan én het water kan wegzakken, maar het leven boven de grond heeft er eigenlijk niks aan als het heel kort is. Laat het dus eens lekker lang groeien.

De tuin klaarmaken voor de lente? Begin dan eerst met het weghalen van ‘de rotzooi’. Hark de bladeren bij elkaar en ga met de hogedrukspuit over je tegels.

