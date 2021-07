Merel kookt in het seizoen: courgette

Wie een moestuin heeft, kan inmiddels misschien al bijna geen courgette meer zien. Die laten zich namelijk erg makkelijk verbouwen, en groeien als kool. Stiekem natuurlijk de droom van elke moestuinierder, maar misschien fijn om te weten wat je nog meer kunt met die berg courgettes, in plaats van wéér hetzelfde gerecht maken.

Gelukkig is de courgette een erg veelzijdige groente: kook er soep van, grill ze op de barbecue of maak er een lekkere wokschotel mee. Vandaag eten we ‘m rauw, als plantaardige carpaccio.

Wat heb je nodig voor 2 porties courgettecarpaccio?

Voor de feta van tofu

100 gram tofu

2 eetlepels citroensap

3 eetlepels appelazijn

1/2 eetlepel gedroogde oregano

snuf zout en peper

Voor de dressing

10 blaadjes basilicum

handje verse peterselie

3 eetlepels olijfolie

sap van 1/2 citroen

klein teentje knoflook

scheutje agave of maple syrup

zout en peper

Voor de carpaccio

1 grote courgette

handje pijnboompitten

handje granaatappelpitjes

een snuf zout en peper

Wat ga je doen?

Verkruimel de tofu met je handen en mix met met citroensap, azijn, oregano, zout en peper. Zet dit mengsel aan de kant. Des te langer je het laat marineren, des te meer smaak het krijgt. Mix de dressing ingrediënten in een blender of keukenmachine. Zet apart. Rooster de pijnboompitten in een droog koekenpannetje. Zet ook apart. Snijd de courgette in flinterdunne plakjes. Dit gaat het makkelijkste met een mandoline. Verdeel de plakjes courgette mooi over de borden en serveer met de dressing, de feta van tofu, de geroosterde pijnboompitten en granaatappelpitjes. Breng eventueel op smaak met een snuf zout en peper.

Tekst en fotografie Merel Wildschut