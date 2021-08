Merel kookt in het seizoen: munt

Waar basilicum en koriander vrij snel het loodje leggen in de vensterbank, kun je van munt maanden plezier hebben. Valt er geen muntthee tegenop te drinken? Dit maak je nog meer met het frisse blaadje.

Munt is heerlijk door salades, in taco’s en summer rolls. Of een beetje door je smoothie is verfrissend. Maar wist je dat je er ook pesto van kunt maken? Muntpesto is heerlijk in een salade van couscous, sla of bladspinazie. Bak er wat falafel bij en je hebt een lekkere, zomerse lunch. Het recept vind je hieronder.

Recept voor zomerse couscoussalade met muntpesto

Wat heb je nodig voor twee porties?

2 handen muntblaadjes

60 gram walnoten

1 hand peterselieblaadjes

3 eetlepels olijfolie

1/2 theelepel zout

het sap van 2 citroenen

gemalen peper naar smaak

2 tenen knoflook

100 gram couscous

rucola of bladspinazie, zo veel je wilt

falafel- of groenteballetjes

Wat ga je doen?

Bereid de couscous volgens de aanwijzingen op de verpakking. Maak de muntpesto door de munt, walnoten, peterselie, olijfolie, zout, citroensap, peper en knoflook te mixen in een keukenmachine of sterke blender. Bak de falafels of groenteballetjes volgens de aanwijzingen op de verpakking. Leg de rucola of spinazie op de borden en verdeel hier de couscous en de muntpesto over. Leg de falafel- of groenteballetjes erbovenop.

Meer lezen

Hier vind je meer recepten van Merel kookt in het seizoen.

Tekst en fotografie Merel Wildschut