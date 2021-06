Merel kookt in het seizoen: vlierbloesem

Grote kans dat je onlangs ergens een vlierbloesem hebt zien bloeien. Of misschien heb je hem wel geroken, want de vlierschermen hebben een heerlijke zoete geur. Wist je dat je met deze witte bloemetjes de lekkerste kombucha of siroop kunt maken? Zin om aan de slag te gaan? Lees dan onderstaande tips.

Wildplukken

Over het algemeen is het van midden mei tot begin juli het beste moment om de bloesem te plukken, maar omdat het dit jaar wat later zonnig werd, liet het oogstmoment eventjes op zich wachten. Kijk dus goed om je heen de komende tijd, want het kan heel goed zijn dat je tot ver in de zomer volop vlier tegenkomt.

Waar moet je op letten als je vlierbloesem gaat plukken?

Kies bij voorkeur een boom die niet te dicht bij een grote weg staat, in verband met de uitlaatgassen van het verkeer dat er langs komt.

En je hebt minder vlierbloesem nodig dan je misschien denkt, dat komt door de sterke smaak en geur die de bloemen afgeven. Knip dus een paar schermen en laat wat je niet nodig hebt lekker hangen. In het najaar vormt dezelfde boom vlierbessen – daar kun je tegen die tijd ook weer lekkere dingen mee maken, zoals vlierbessenjam.

Knip de schermen los van de takken en schud ze voorzichtig uit om eventuele beestjes eraf te krijgen. Het is niet de bedoeling dat je de bloemen afspoelt, dan gaat er namelijk een hoop smaak verloren. Leg de schermen op keukenpapier, schud ze nogmaals voorzichtig uit, en knip of pluk de bloemetjes van de stelen. Verzamel de bloemen in een schaal of pot, zodat je hier straks mee kunt werken in de keuken.

Recept voor vlierbloesemsiroop

Wat heb je nodig voor één flesje bloemige limonadesiroop?

50 gram vlierbloesem (de bloemen losgemaakt van de takken)

1/2 citroen in dunne schijfjes

1 liter water

500 g fijne kristalsuiker

een stukje citroenschil

Wat ga je doen?

Doe de vlierbloesem en de schijfjes citroen in een pan. Giet het water erop en laat dit vier uur staan. Op deze manier neemt het water de smaak van de vlierbloesem op. Zeef het water: het vocht bewaar je, de bloemetjes kunnen weg. Voeg de suiker en het stukje citroenschil toe en breng zachtjes aan de kook. Laat ongeveer een kwartier koken, totdat de suiker volledig is opgenomen. Schenk – door middel van een trechtertje – de siroop in een gesteriliseerd flesje en laat volledig afkoelen. Giet een scheut vlierbloesemsiroop in een glas, schenk er water op, roer goed door en serveer met ijsblokjes en een schijfje citroen.

Tekst en fotografie Merel Wildschut