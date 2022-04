Met deze tips trek je meer vlinders naar je tuin

Het is zo’n vrolijk gezicht, al die rondfladderende vlinders in je tuin. Hoe maak je je stukje grond of balkon zo aantrekkelijk mogelijk voor deze insecten?

Volgens wetenschapsexpert Martijn Peters begint dat bij het plaatsen van inheemse planten. Peters in een artikel voor HLN: ‘Liefst een mengeling, zodat er van het vroege voorjaar tot laat in de herfst nectar is voor de vlinders én een voedingsbodem voor de rupsen.’ Nog meer tips van de wetenschapsexpert:

Zo trek je meer vlinders naar je tuin

Plaats een voedertafel met daarop rottend fruit. Daar komen ze veel op af. Laat een klein stukje van je tuin verwilderen en laat brandnetels en distels staan. Plant een mix van hoge en lage planten zodat vlinders herkenningspunten hebben. Vlinders houden van beschutte plekjes, zoals hagen. Gebruik geen pesticiden en zo min mogelijk meststoffen. Ruim je tuin in het najaar niet rigoureus op. Dan heb je kans dat je eitjes, rupsen en poppen kapot maakt en dan kunnen de vlinders niet overwinteren. Voor het aantrekken van nachtvlinders: gebruik niet te veel tuinverlichting. Dit leidt de beestjes af, waardoor mannetjes en vrouwtjes elkaar niet meer kunnen vinden.

Tekst Bente van de Wouw Bron HLN Fotografie Damien Dan/Unsplash.com