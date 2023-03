4 duurzame tips waarmee je de wereld (en jezelf) een plezier doet

Milieubewust leven kost soms moeite. Deze vijf dingen kun je vandaag nog doen voor een betere wereld van morgen – en voor een gezondere jij.

De betere keuze

We willen allemaal milieubewust leven, maar soms neemt onze gemakzucht onze idealen even over. Het helpt je dan om er bewust van te zijn dat sommige dingen niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook een betere keuze voor jezelf.

Deze kleine manieren helpen je om goed voor de wereld én voor jezelf te zorgen.

1. Plan je maaltijden (met veel groente)

Je maaltijden plannen is een goede manier om voedselverspilling tegen te gaan (wist je dat een derde van het voedsel dat wordt geproduceerd nooit onze borden ziet? Dat blijkt uit onderzoek Food and Agriculture Organization of the United States) en helpt om gezondere keuzes te maken.

Besteed vandaag wat tijd aan het uitstippelen van de maaltijden voor de week, maak een boodschappenlijst en koop de ingrediënten.

Met zo’n planning hoef je niet elke dag voor een snelle maaltijd naar de supermarkt (en word je niet elke keer opnieuw verleid tot het kopen van een snack voor ’s avonds op de bank). Het helpt je bewuster, gezonder en vaak ook goedkoper te eten.

En met een beetje geluk houd je wat restjes over. Perfect voor de momenten dat je écht even nergens zin in hebt. Je kunt dan alsnog gezond eten en hoeft niets te bestellen.

Dit is de impact van een dag per week vegan eten.

2. Wandel door de natuur

Volgens ecoloog en filosoof Martijn Schouten mogen we wel weer wat meer verliefd worden op de natuur. Een van de beste manier om je milieubewuste vuurtje aan te wakkeren, is door tijd in de natuur te spenderen. Je weer verbinden met de natuur maakt je opnieuw bewust van hoe mooi en bijzonder onze aardbol is.

Trek je wandelschoenen aan en ga eropuit: ga een ochtend op safari in je eigen buurt, wandel een dag door het bos of doe een meerdaagse tocht. Of wat ook maar in je agenda past. En als je dan toch op pad bent, neem dan meteen wat rondslingerend afval mee.

3. Pak de fiets, de benenwagen en de trap

Fietsen of wandelen (of als je wat verder moet: fietsen naar het station) naar je werk of studie is niet alleen een duurzame optie, het is ook goed voor je fysieke en mentale gezondheid.

Regelmatig fietsen werkt tegen stress, angsten en somberheid, houdt je lichaam soepel en flexibel, is goed voor je hart en ga zo maar door.

Bovendien zorg je op je fiets of wandelend voor minder verkeersopstoppingen en files. En ook dat is goed voor milieu en gezondheid, schrijft Nemo Kennislink.

4. Koop een maand niks nieuws

Spreek met jezelf af om een week, een maand (of langer) niks nieuws te kopen. Voor haar boek De verborgen impact onderzocht Babette Porcelijn de milieu-impact van spullen. Zo kwam ze erachter dat niet autorijden, vlees eten of vliegen de grootste ‘boosdoeners’ zijn, maar dat de milieu-impact van spullen voor de gemiddelde Nederlander het grootst is.

Het allerbeste wat je kunt doen om milieubewust te leven? Minder kopen dus. En daar is niet alleen de wereld blij mee, ook jouw portemonnee voelt daar de positieve effecten van.

Tip: Ken je de Piraminder al? Wie leeft volgens dit principe koopt geen onnodige nieuwe dingen.

Tekst Lisanne van Marrewijk Illustratie Maggie Stephenson

Gepubliceerd op 30 maart 2023