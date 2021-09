3x mooie buitenplekken rond Amsterdam

Wandelen en vrienden gaan heel goed samen, ontdekte journalist Jeannette Jonker. In het magazine uit de Flow Klein Geluk Box vertelt ze erover. Tijdens die wandelrondjes en diepe gesprekken, ontdekte Jeanette in de buurt van Amsterdam de volgende mooie plekken. Om te wandelen, zwemmen of picknicken.

Park De Oeverlanden

Dit ongerepte stukje natuur ligt vlak bij de stad, aan het water de Nieuwe Meer en naast tuin­vereniging Ons Buiten. Je kunt hier ­wandelen en zwemmen. In Park de Oeverlanden zijn allerlei strandjes en al wandelend over het volkstuinencomplex kun je er de tuinen en huisjes bewonderen.

Strand Ijmuiderslag

Dit strand ligt naast IJmuiden: ideaal als je rustig wil wandelen in de buurt van Amsterdam. Op weg naar het strand kom je door het duingebied met aan de ene kant woeste beplanting en bunkers. En aan de andere kant fijne duinpannetjes waar je goed kunt picknicken.

Durgerdam, Zunderdorp en Ransdorp

Ten slotte: de landelijke dorpjes Durgerdam, Zunderdorp en Ransdorp. Stap met je (OV-)fiets op een van de pontjes vanaf Amsterdam Centraal naar Amsterdam-Noord en fiets naar een van deze dorpen. Onderweg kijk je uit over weilanden en water.

Meer lezen?

Tekst Jeannette Jonkers Illustratie Xuan Loc Xuan