Altijd al kippen willen houden? Zo begin je

Stofbaden helpt vogels om hun veren vrij van ongedierte te houden, en ze zullen hun eigen spa graven als jij er niet een graaft. Zet een afwasteil op een zonnige plek, vul ‘m met zand, losse aarde of houtas en onthaal ze eventueel op een paar parasietwerende kruiden, zoals munt en salie.

Over Meer natuur!

De tekst in dit blog komt uit het boek Meer natuur!. Veel mensen hebben daar namelijk meer behoefte aan en dit boek neemt je in elk seizoen mee op avontuur aan de hand van tips, DIY’s en recepten. Zwem in natuurwater, kook boven een kampvuur, zoek schelpen, ga zeevissen of maak je eigen jam. Je hoeft geen grootse avonturen te beleven om meer in contact te komen met de natuur. Met tekst van Sarah Stirling en illustraties van Amy Grimes. Het boek wordt uitgegeven door Becht.

Tekst Sarah Stirling Illustratie Amy Grimes