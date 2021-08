De heide staat weer in bloei: 5 mooie wandelroutes

Vanaf half augustus tot begin september kleurt het paars op verschillende plekken in Nederland. De heide staat voor korte duur in bloei, en dat levert mooie plaatjes op. Zelf zien? 5 mooie wandelroutes.

Veluwezoom-Posbank bij Arnhem

Een van de beste plekken om de bloeiende heide dit jaar te zien. Tijdens deze wandeling van 5 kilometer loop je door de beroemde heideheuvels bij de Posbank. Door het klimmen en dalen is het best een intensieve wandeling, maar het uitzicht is een fijne beloning. En als je geluk hebt, zie je onderweg ook nog wat dieren. Om deze route te lopen, volg je de gele schildjes met paarse pijlen.

Loonse en Drunense Duinen in Brabant

In de Loonse en Drunense Duinen vind je meerdere wandelingen door het schitterende gebied, waaronder de wandelroute ‘Roestelberg’. Je komt op deze route van 5,5 kilometer niet alleen heide tegen, maar ook stuifzand en bos. De wandeling wordt aangegeven met gele pijltjes.

Kaapse Bossen in Utrecht

De ideale route voor een korte wandeling, die ook toegankelijk is voor rolstoelen en buggy’s. De Kaapse Bossen liggen midden in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, een heuvelachtig bosgebied. De wandelroute ‘Rondje Helenaheuvel’ is aangegeven met gele pijlen. Let op: onderweg kom je een aantal flinke hellingen tegen, houd hier rekening mee.

Landgoed Mookerheide in Limburg

Tijdens deze wandeling loop je niet alleen over het schitterend landgoed met jachtslot, maar ook door heidevelden met prachtige uitkijkpunten. De route is in totaal 5 kilometer lang als je de gele pijltjes volgt. Wil je de wandeling liever wat langer maken? Ga bij wandelknooppuntenpaaltje nummer 18 dan verder via de paarse route. Je wandeling wordt dan 8,3 kilometer in totaal.

Nationaal Park Dwingelderveld in Drenthe

Dit Nationaal Park staat bekend om het grote heidegebied, waar het bijna altijd stil is. De ideale plek dus voor een wandeling. Je komt er niet alleen bloeiende heide tegen, maar als je geluk hebt ook de schaapskudde van Ruinen en verschillende vlinders, vogels en insecten. Om deze route van ongeveer 5 kilometer te lopen, volg je de rode pijlen.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Martijn Baudoin/Unsplash.com