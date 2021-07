Een kampvuuravond houden: zo doe je dat

Tegenwoordig zijn we de connectie met de natuur en seizoenen een beetje verloren. Hoe vinden we die weer terug? Schrijver Sarah Stirling geeft je tips in haar boek Meer natuur (Becht) en wij delen er een paar. Deze keer: een kampvuuravond houden.

Sarah: ‘Toen ik gezellig met vrienden rond een gloeiend kampvuur zat, starend in het hypnotiserende geflakker van de vlammen, kwamen de verhalen los. De oorsprong van taal is een vraag die de wetenschap nog niet heeft kunnen beantwoorden, maar terwijl ik daar zat, wist ik ineens zeker dat de ontwikkeling was versneld door de ontdekking van het vuur. Hoe en waar mag je een kampvuur maken? Een boswachter van een nationaal park heeft me geholpen de volgende richtlijnen op te stellen.’

Locatie