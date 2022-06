Flow on the go: Waterleidingduinen bij Vogelenzang (’t Panneland)

Een wandeling, restaurant of expositie. In deze rubriek delen redactieleden van Flow leuke, mooie of bijzondere plekken waar ze zijn geweest én wat ze ervan vonden. Deze keer: senior vormgever Petra Kroon ging met haar familie wandelen in de Waterleidingduinen.

Met moederdag bedacht ik het plan om met mijn ouders, mijn zus en onze kinderen een wandeling te maken in de waterleidingduinen bij Vogelenzang. We waren er al een hele tijd niet geweest, maar hebben er allemaal veel mooie herinneringen aan. Vroeger kwamen wij er vaak met onze kinderen en mijn ouders gingen er lang geleden vanuit Amsterdam met de scooter naartoe. Zij zijn inmiddels 79 en 84 dus vinden het heel leuk om dingen uit het verleden weer eens op te zoeken. Als eerste kwamen we langs de boom met het hele grote gat. Daar hebben we nog een foto van, met onze oudste zoon erin, toen hij klein was. Helemaal verbaasd is hij nu hij op zijn 21ste diezelfde boom weer ziet. “Dat ik daar in paste.” Ik heb de foto er later even bijgepakt.”

Een verrassing onderweg

“De natuur is nog even prachtig als altijd. Iedereen komt tot rust en is in zijn element. “Daar hebben we een keer een hertenskelet gevonden en daar een gewei,” hoor ik ze roepen. In dit gebied kom je altijd herten tegen. Dat maakt het voor iedereen een beleving. Dit keer hadden we gehoord dat er ook vossen rondlopen. Mijn zus wist ongeveer waar we naartoe moesten. En ja hoor, na een flinke wandeling van ruim een uur vinden we inderdaad een vos met kleintjes. Ongelofelijk om ze zo in het wild tegen te komen. Ze lijken net als de herten inmiddels behoorlijk gewend te zijn geraakt aan mensen, maar het blijft bijzonder. We lopen weer terug en genieten nog lekker met z’n allen van een borrel op het terras van het mooie pannenkoekenhuis ’t Panneland. Dat is een plek zoals je droomt dat een duinrestaurantje eruit moet zien. Met open haard en overal gezellige zitjes. Echt een aanrader.

Tekst en fotografie Petra Kroon