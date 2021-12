Op pad: bij Natuurhuisje vind je voortaan ook activiteiten en excursies

Ze hebben niet alleen lieflijke boshuisjes en fijne slaapplekken in de natuur. Bij Natuurhuisje kun je voortaan ook activiteiten en excursies boeken.

Leuk voor als je er eens op uit wilt, maar dat standaard rondje door het dichtstbijzijnde bos een beetje beu bent. Op de website van Natuurhuisje vind je allerlei verschillende excursies in de buitenlucht, door heel Nederland. Zo kun je op 8 januari meedoen aan Ademhalingsoefeningen en een ijskoude duik in Overveen, je kunt op verschillende data bosbaden in Holten en mocht je liever creatief bezig zijn, er is ook een workshop Schapenvacht vilten in Jisp.

Hoewel de activiteiten en excursies georganiseerd worden door derden, kun je de boeking gewoon doen via Natuurhuisje. Wel zo makkelijk. Benieuwd naar de andere workshops? Een greep uit de selectie.

Activiteiten en excursies

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Peter Kisteman/Unsplash.com