Openwaterzwemmen in Nederland: hier kan het

Voor als je graag in natuurwater zwemt, maar liever niet in de zee: hier kun je in open water zwemmen.

Zwemmen in open water, omgeven door groen, ontspant. Maar niet overal kun je zomaar een duik nemen. Af en toe zijn er gezondheidsrisico’s, zoals blauwalg, en soms is een bepaald gebied (tijdelijk) te gevaarlijk vanwege vaarverkeer of werkzaamheden. Hoe weet je dan waar je veilig het water in kunt gaan? Daar is gelukkig een handige tool voor op Zwemwater.nl.

Een interactieve kaart met daarop alle zwemlocaties. Bij elke locatie wordt aangegeven of er risico’s verbonden zijn aan het zwemmen, of je er betaald of onbetaald kunt zwemmen en waar je eventueel rekening mee moet houden. De kaart is actueel, dus altijd handig om ‘m even te checken voordat je je bikini in je tas gooit.

Openwaterzwemmen

Het Wed, Kennemerduinen (Noord-Holland)

Een mooie plas midden in de natuur, omringd door de duinen. Er ligt vaak een zwemlijn voor kinderen en buiten het hoogseizoen is het er lekker rustig. Het zwemwater wordt hier wekelijks gecontroleerd.

’t Nije Hemelriek, Gasselte (Drenthe)

Een zwemmeer met een wit strand en bossen rondom, dat willen we. Je kunt er trouwens niet alleen zwemmen, er is ook een restaurant waar je na afloop wat kunt eten of drinken.

Henschotermeer, Woudenberg (Utrecht)

Nog zo’n mooi meer in de natuur. Het ligt midden in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug en het is dagelijks geopend tot zonsondergang. Ook hier vind je verschillende eetgelegenheden.

Houd het veilig

Zwemmen in natuurwater komt altijd met risico’s, zelfs als het water veilig en schoon is. Zorg er dus voor dat je goed voorbereid bent voordat je het water in gaat. Neem iemand mee die je in het water of vanaf de kant in de gaten kan houden of koop een Safe Swimmer.

