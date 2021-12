Staatsbosbeheer organiseert het NK Plassen Stampen

Vooral bedoeld voor kinderen maar eigenlijk net zo leuk voor volwassenen: van 1 tot en met 8 december organiseert Staatsbosbeheer het NK Plassen Stampen.

En ja, daar bedoelen ze dus echt mee: stampen in plassen. Vind een grote regenplas (niet zo moeilijk met de regenval van deze week) en spring er gewoon eens in. Dat zal best even gek voelen, want waar we vroeger maar wat graag in regenplassen speelden, ontwijken we ze nu eigenlijk automatisch. Want natte schoenen en vieze kleding. Zo’n gedoe met schoonmaken en wassen en zo.

Gelukkig mogen we als volwassenen ook nog gewoon spelen (graag zelfs), en misschien is de actie van Staatsbosbeheer wel het duwtje in de rug dat we nodig hebben. Om mee te doen (of je kinderen mee te laten doen) hoef je alleen een video te maken van je ‘stamp in plas’-moment.

Win je de wedstrijd? Dat levert je een privé-excursie op met een boswachter. Hieronder kun je de aankondiging van de wedstrijd bekijken. Meedoen of niet, het biedt in elk geval inspiratie om zo’n regenplas eens niét te vermijden.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Staatsbosbeheer