Sterrenkijken in Nederland: 3x goede plekken

Je ziet de meeste sterren waar de minste lichtvervuiling is. In ons dichtbevolkte Nederland is het best lastig om een ‘donkere’ plek te vinden, maar die zijn er gelukkig nog wel. Drie goede plekken voor sterrenkijken.

Nationaal Park Lauwersmeer in Groningen

Dit Nationaal Park in Groningen is ideaal om sterren te kijken. In oktober 2016 is het namelijk uitgeroepen door de International Sky Association tot Dark Sky Park. Dat houdt in dat het gebied donker genoeg is om sterren te zien, en dat bezoekers hier ook ’s nachts welkom zijn.

De beste plekken in het park om de sterrenhemel te zien, zijn de hemelplatformen ‘Achter de Zwarten‘ en ‘Vlinderbalg‘. Dit zijn uitkijktorens speciaal bedoeld voor turen naar de sterrenhemel. Je vindt hier zelfs hoofdsteunen om comfortabel te liggen.

De Waddeneilanden

Best logisch eigenlijk, want de eilanden zijn een stuk minder dichtbevolkt dan bijvoorbeeld Noord- en Zuid-Holland. Ben je op een van de eilanden? Zoek dan een plek op waar niet veel huizen staan en waar weinig straatverlichting is.

Ga bijvoorbeeld naar het strand of naar een natuurgebied en leg hier je picknickkleed neer voor een fijne avond sterrenkijken. Op Terschelling vind je ook een Dark Sky Park. Zo kun je op de hoge duintoppen van de Boschplaat klimmen om de sterrenhemel te bekijken.

Dwingelderveld Nationaal Park in Drenthe

In natuurgebied Dwingerlderveld is het ’s nachts donker genoeg om de sterrenhemel te zien. Sterker nog: er is een Nachtwandelroute van 5 kilometer, samengesteld door Natuurmonumenten. Je kunt die het hele jaar door lopen en je komt onderweg langs heidevelden, vennen en stukken bos.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Guille Pozzi/Unsplash.com