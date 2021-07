Zeevissen: zo leer je het zelf deze zomer

Tegenwoordig zijn we de connectie met de natuur en seizoenen een beetje verloren. Hoe vinden we die weer terug? Schrijver Sarah Stirling geeft je tips in haar boek Meer natuur (Becht) en wij delen er een paar. Deze keer: zeevissen.

Los van het kopen van lokaal en lijngevangen vis is de duurzaamste manier om vis te eten hem zelf te vangen. Je vangt er meteen ook iets anders mee: het is een goed excuus om lekker te zitten en gewoon wat te mijmeren. Een pier biedt een panoramisch uitzicht over de lichtshow van zee en lucht, geeft makkelijk toegang tot diepe wateren en de begroeide fundamenten trekken vis aan: ideaal voor de beginner, zo heb ik ontdekt.

Belangrijkste visuitrusting

zoutwaterhengel (roest niet), vismolen en vislijnset – deze combinatie is veelzijdig en makkelijk in gebruik

verschillende vishaken, wartel (hengelsportzaak), vislood en aas (zie Welke uitrusting?, blz. 61)

Ook handig

tang met een lange bek (om haken uit de vis te verwijderen)

oude handdoek (om de vis mee beet te pakken als je ervoor kiest om hem vrij te laten – contact met de schubben is schadelijk voor het dier; maar ook om je handen mee schoon te maken)

scherp mes

emmer

vangnet (naar keuze)

driepoot, om je hengel in te zetten (naar keuze)

Aan de slag met zeevissen

Er is een verwarrende hoeveelheid hengels en methoden waar je naartoe kunt groeien, maar ik raad je aan om eerst met de links aanbevolen simpele, redelijk geprijsde uitrusting je het vissen eigen te maken. Voor nog minder geld kun je ook een handlijn en aas aanschaffen, ideaal om van een pier te laten hangen.

Kies je plek