Nieuwe rubriek: Illustrator Femme ter Haar tekent en schrijft over haar nieuwe leven in Noorwegen

Op de laatste pagina van Flow 6 vind je de nieuwe rubriek Femme i Norge. Hierin schrijft en tekent Femme ter Haar over haar nieuwe leven na haar verhuizing naar Noorwegen.

“Als freelance ­illustrator werkte ik altijd al deels ­vanuit huis en door de ­pandemie werd dat alleen maar meer. Mede daardoor begon het te kriebelen. Hoe zou het zijn om een tijdje vanuit het buitenland te werken? Mijn vriend hakte de knoop voor me door: hij begon afgelopen zomer aan een master in de stad Bergen in Noorwegen. Ik was nog nooit in dat land geweest, maar het idee sprak me meteen aan.

Bergen heeft eigenlijk alles: de gemakken van een grote stad met veel cultuur, maar ook zee en bergen binnen handbereik. Niet alles is zo hutjemutje als in Nederland. Als Europeaan heb ik de luxe dat het makkelijk is om mijn spullen te pakken en ergens anders te gaan wonen. Daar zou ik graag meer gebruik van willen maken. Bergen is nu een mooie eerste stop.”

Illustratie Femme ter Haar