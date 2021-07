Met dit boek ontdek je de meest indrukwekkende wandelingen in Europa

Wandelen is niet suf en het boek Mythische trektochten in Europa van Lonely Planet bewijst dat maar weer. Online editor Bente van de Wouw over wandeldrang (en haar favoriete wandelingen).

Moet. Ik. Hebben. Dacht ik toen ik het boek in de digitale etalage zag staan. Ik weet niet precies wanneer mijn liefde voor wandelen is ontstaan. Misschien tijdens de hikes die ik maakte op vakantie in Vietnam, Thailand en Amerika. Of misschien wel tijdens mijn burn-out, toen ik ontdekte dat een wandeling in de buurt je hoofd leeg kan maken. Misschien heb ik door die verschillende ervaringen geleerd: wandelen is niet alleen goed voor je, maar ook nog eens heel erg leuk.

Het geeft je een gevoel van vrijheid, je ene voet voor de andere zetten, niet wetende wat je bij de volgende bocht zult aantreffen. En: elke wandeling is weer anders, want ook al loop je elke dag dezelfde route, je loopt hem altijd met andere gedachten en andere gevoelens. Een liefde voor lopen, dus.

Die liefde bracht me in 2019 op het pad richting Santiago de Compostela. Hoewel 800 kilometer door weer en wind (en hitte) niet altijd ideaal was, voelde het wel alsof ik voor het eerst écht leefde.

De paden op

Dat gevoel gaf me zo’n kick dat ik nu weer terug de paden op wil. En daar komt het boek van Lonely Planet om de hoek kijken, want er staan zo veel verschillende wandelingen in (meer dan 150), dat je genoeg wandelinspiratie hebt voor een heel leven. Het fijne is dat de trektochten enorm variërend zijn. Zo werd ik enthousiast van de lange pelgrimstocht door Zweden en Noorwegen, maar je hebt ook spectaculaire bergbeklimmingen, stadswandelingen en dagtochten midden in de natuur.

Bij elke trektocht vind je een persoonlijk verhaal van een journalist die hem gelopen heeft, fijn om een idee te krijgen bij de wandeling. Besloten om te gaan? Naast elk verhaal staat ook wat praktische informatie. De moeilijkheidsgraad van de tocht, in welke periode je het best kunt gaan en hoe je er komt. Fijn! Het boek is trouwens ook leuk als je niet van plan bent om op pad te gaan. Alleen al kijken naar de mooie plaatjes is genoeg.

Tekst en fotografie Bente van de Wouw