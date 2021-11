De fiets op: treed in de voetsporen van Vincent van Gogh met deze fietstochten

Vincent van Gogh bracht een groot deel van zijn leven door in Brabant. Daar vind je dus de plekken waar hij gewoond of gewerkt heeft.

Om te laten zien waar Van Gogh is geweest of waar hij geschilderd heeft, zijn er verschillende routes gemaakt. De fietstochten leiden je langs bijzondere huizen, musea en natuur die iets met het leven van de schilder te maken hebben. De fietsroute is 435 kilometer lang, maar doordat die verdeeld is in tien verschillende fietsrondjes, kun je elke keer, op je eigen tempo, een ander gebied ontdekken.

De Sterrennacht

De fietstocht rondom Eindhoven heeft iets bijzonders: je vindt er het Van Gogh-Roosegaarde fietspad. Je waant je hier eventjes in het schilderij de Sterrennacht van Van Gogh. Het pad ligt vol met lichtgevende steentjes die overdag worden opgeladen door de zon, en je ’s avonds doen denken aan sterren in de nacht.

De fietsroutes bestaan uit verschillende knooppunten. Je kunt de fietsroutes hier bekijken en bestellen.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Elle Lumière/Unsplash.com