Dit is de nieuwste NS-wandeling van 2021

We hebben er even op moeten wachten (in 2020 zijn er geen nieuwe wandelingen geïntroduceerd vanwege Covid-19), maar er is weer een nieuwe NS-wandeling toegevoegd aan het al indrukwekkende rijtje: Duinen van Zoutelande. Jawel, we gaan naar Zeeland.

Wat is zo’n NS-wandeling eigenlijk?

Mocht je er nog nooit van gehoord hebben: een NS-wandeling is een uitgestippelde route van station naar station. Soms is het een rondwandeling, soms loop je naar een ander station, maar het begin- en eindpunt is dus altijd te bereiken met het openbaar vervoer. Handig! Dat niet alleen, de route is ook goed gemarkeerd én je kunt een gratis routeomschrijving downloaden.

Nieuwste wandeling van 2021

De nieuwste wandeling heet ‘Duinen van Zoutelande’ en loopt van Vlissingen via Zoutelande naar Westkapelle. Echt nieuw is de route niet, want hij heeft een tijdlang in het pakket van NS-wandelingen gezeten. In 1999 kwam de route te vervallen, maar twintig jaar later is hij weer terug.

Via de boulevard van Vlissingen loop je naar het Nollestrand. Op de hoge duintoppen kun je genieten van het uitzicht over de Westerschelde. Aan de andere kant van die duinen ligt Walcheren, de kerk van Middelburg en de vuurtoren van Westkapelle zijn al te zien. In totaal bedraagt de route 13 of 19 km. Vanwege de steile paadjes en het losse zand is het een vrij intensieve wandeling, een goede basisconditie is dus wel fijn.

Weekendje van maken?

Zo’n tripje naar Vlissingen kan als je niet in de buurt woont best wat tijd kosten. Je kunt er dan ook voor kiezen om er een weekendje van te maken, er zijn langs de route genoeg mogelijkheden om te overnachten.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Jan Willem van Braak/Unsplash.com