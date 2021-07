Fiets van Amsterdam naar Rome met de Reitsma fietsroute

2100 kilometer op de fiets, van Amsterdam naar Rome via Duitsland en Oostenrijk. Het kan met de Reitsma fietsroute.

Om van te dromen: fietsen door Europa, om uiteindelijk na 2100 kilometer aan te komen in Rome. Fietsroutemaker Hans Reitsma maakt de droom haalbaar met zijn drie gidsen. Het eerste deel van Amsterdam naar Garmisch-Partenkirchen voert van de Hollandse polders langs romantische burchten en het heuvelland van Zuid-Duitsland naar de Alpen. Deel twee brengt je door de Alpen naar Ferrara (via Venetië of Verona) en deel drie voert via Florence of Assisi naar je eindpunt: Rome. De route bestaat voornamelijk uit rustige wegen en zelfs met kinderen is het goed te doen.

De gidsen

Je kunt de drie gidsen, die je nodig hebt om de route af te leggen, bestellen op de website van Reitsma. In zo’n gids vind je niet alleen de étappes terug met routekaartjes, maar ook een uitgebreide beschrijving met foto’s en tips. Overnachten langs de route is ook geen probleem. Er zijn genoeg B&B’s, hotels, herbergen, campings en agriturismo’s waar je kunt slapen, en zo kun je de reis zo goedkoop of duur maken als je zelf wilt. Reitsma heeft ook de overnachtingsmogelijkheden per étappe opgesomd. Handig!

Reizen met GPS

Vind je het makkelijker om te reizen met GPS naast (of zonder) de gidsen? Ook daar heeft Reitsma over nagedacht. Je kunt ze downloaden op zijn website, waar hij ook een toelichting geeft over hoe je ze het beste kunt gebruiken.

Voorbereiding

Heb je een killerconditie nodig voor deze fietsreis? Volgens Reitsma niet: ‘Je hoeft geen topsporter te zijn om naar Rome te fietsen, maar een goede basisconditie is toch wel gewenst,’ schrijft hij op zijn website. Mis je die basisconditie nog, dan kun je die opbouwen door te starten met een duursport als fietsen, hardlopen of zwemmen.

Deze mensen gingen je voor

Rick en Babette Porcelijn fietsen de tocht met hun kinderen (6 en 2 jaar) in zeven weken. Op Op Pad lees je hun reisverslag.

Nog meer reisverhalen en ervaringen vind je op de website van Reitsma.

