Twee dagen de natuur in met de hikes van natuurorganisatie Nivon

Wandelen, en dus rust vinden in de natuur, is fijn vinden wij. Met de natuurhikes van Nivon trek je je voor twee dagen terug in de natuur.

Natuurorganisatie Nivon maakte vier verschillende hikes, die je in twee dagen kunt lopen. Overdag loop je een route tussen de 6 en 25 kilometer in het groen. ’s nachts overnacht je in een natuurvriendenhuis. De routes liggen verspreid door heel Nederland. Zo loop je de Hunehuis-trektocht in Drenthe, wandel je de Bosbeek-route op de Veluwe, ga je de duinen in bij Castricum voor de Zeehuis-wandeling en ontdek je de Brabantse Vennen bij de Morgenrood-hike.

Bij de verschillende routes behoren slaapplekken in de natuur tot de mogelijkheid. Via de site van Nivon bestel je een routekaart en boek je daarnaast de overnachting. Zo zit je voor twee dagen helemaal in de natuur.

Tekst en fotografie Rachel Vieth