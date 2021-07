In juli en augustus stokrozen spotten in Utrecht

Tegen elektriciteitskastjes aan, in donkere steegjes… Hoe mooi: juist op plekken die wel een vrolijke noot kunnen gebruiken, groeien stokrozen het best. Merel verheugde zich er al maanden op om weer verwonderend door Utrecht te struinen.

Toen ik vorig jaar voor het eerst een zomer in Utrecht beleefde (ik verhuisde kort daarvoor vanuit Rotterdam naar deze mooie stad), keek ik in de maanden juli en augustus mijn ogen uit: ik kwam óveral stokrozen tegen. Deze hoge en elegante bloemen groeien weelderig tegen muurtjes, deuren en elektriciteitskastjes aan. Ik zag ze in allerlei tinten, van lichtgeel tot diep paars of bijna zwart, en ik kreeg er de hele zomer lang geen genoeg van.

Wie de komende tijd behoefte heeft aan een beetje groen raad ik aan om een paar uurtjes door Utrecht te slenteren. Begin in de Vogelbuurt (stokrozenparadijs) met een koffie bij Møs en slalom daarna via het Nijntjeplein (hier vind je een hoge concentratie) door de zijstraatjes van de knusse binnenstad. Sla de grote straten en de gracht deze keer eens over; stokrozen doen het het best op beschutte plekken, dus daar zul je ze eerder vinden.

Ook in de wijken Lombok en Wittevrouwen kom je ontelbare stokrozen tegen. Ik verwacht dat de buurtbewoners er met z’n allen een ‘guerilla gardening’ project van hebben gemaakt een paar jaar geleden. Je kunt de zaadjes van de stokrozen aan het eind van het seizoen gemakkelijk losmaken en bewaren om volgend jaar vrolijk rond te strooien. Misschien een idee om ook jouw straat op te vrolijken met een bosje stokrozen?

Zelf heb ik er een zomerhobby van gemaakt om de stokrozen te fotograferen. Op dit moment staan er minstens honderd foto’s van stokrozen op mijn telefoon. Deze bijzondere bloemen zijn er natuurlijk maar kort en daarna moeten we er weer een paar seizoenen op wachten. Maar dat heeft ook iets moois – die belofte dat over een maand of tien de stad weer in een stokrozenzee zal veranderen, maakt voor mij dat ik alweer zin heb in de zomer terwijl-ie nog niet eens voorbij is.

Tekst en fotografie Merel Wildschut