5 makkelijk te kweken groenten

Tegenwoordig zijn veel van ons de connectie met de natuur en de seizoenen een beetje kwijt. Hoe vinden we die weer terug? Schrijver Sarah Stirling geeft je tips in haar boek Meer natuur! en wij delen er een paar. Deze keer: vijf makkelijk te kweken groenten.

Courgettes

Deze staan bekend om hun overvloedige oogst. Stop vroeg in het voorjaar de zaadjes in potjes met potgrond en zet ze op een zonnige vensterbank of in een kas. Of koop later jonge plantjes. Plant ze na half mei – als het niet meer vriest – buiten uit in een verhoogd bed of een grote pot met potgrond en wat mest of compost.

Tomaten

Volg dezelfde richtlijnen als bij courgettes. Sommige rassen, zoals Tumbling Tom, doen het goed in hangmandjes, van waaruit hun stengels vol sappige tomaten naar beneden tuimelen. Tip: basilicum en tomaten zijn zowel in potten als op je bord goede maatjes: basilicum houdt insecten weg.

Pluksla

Dit zijn jonge slasoorten die snel groeien. Als je ze afknipt, maken ze meteen weer nieuw blad aan. Zo heb je voortdurend een voorraadje verse pluksla. Zaai vanaf half mei buiten in rijtjes. Toen ik pluksla onder de knie had, ben ik ook rucola en spinazie zo gaan kweken.

Aardappels

Koop vroege of middelvroege pootaardappels (deze poot je respectievelijk vroeg in en halverwege het voorjaar). Laat ze op een lichte plek uitlopen voor je ze in de grond stopt. Ze houden van diepe grond: vuilnisbakken en jutezakken zijn goede ‘potten’. Leg de uitgelopen aardappels op een laag potgrond van 10 centimeter, dek af met potgrond en breng meer aan naarmate ze groeien, zodat de aardappeltjes volstrekt in het donker blijven. De nieuwe aardappels zijn oogst klaar als het loof begint af te sterven.

Radijsjes

Deze doen het zelfs goed als ze deels in de schaduw staan. Er zitten maar een paar weken tussen het zaaien en oogsten. Zaai in fases voor een constante aanvoer: je kunt het hele seizoen radijsjes blijven telen.

Andere makkelijk te kweken groenten

Rode bietjes

Bonen

Komkommers

Erwtjes

Spinazie

Natuurlijke bestrijding

Een net houdt veel vliegende insecten tegen en je kunt slakken tegenhouden door stukken koperen pijp of gebroken eischalen als barrière rond de voet van de plant te leggen. Of snijd de bodem van een plastic fles, verwijder het dopje en je hebt een slakkenproof mini-kasje. Gele of oranje bloemen, zoals goudsbloem, trekken lieveheersbeestjes en gaasvliegen aan. Dat zijn goede bladluiseters.

Natuurlijke insecticide

Maak zelf een insectenwerend middel door 1 bol knoflook, 1 kleine ui en 1 theelepel cayennepeper samen te pureren. Laat dit mengsel 1 uur trekken, giet het door een zeef en meng het sap met 1 eetlepel vloeibare zeep in een spuitfles. Spuit dit middel op bladeren (je kunt het 1 week in de koelkast bewaren).

Over Meer natuur!

De tekst in dit blog komt uit het boek Meer natuur!. Veel mensen hebben daar namelijk meer behoefte aan en dit boek neemt je in elk seizoen mee op avontuur aan de hand van tips, DIY’s en recepten. Zwem in natuurwater, kook boven een kampvuur, zoek schelpen, ga zeevissen of maak je eigen jam. Je hoeft geen grootse avonturen te beleven om meer in contact te komen met de natuur. Met tekst van Sarah Stirling en illustraties van Amy Grimes. Het boek wordt uitgegeven door Becht.

Tekst Sarah Stirling Illustratie Amy Grimes