De zaaikalender: deze zaadjes kun je per maand zaaien

Hoera, het zaaiseizoen is weer begonnen. In maart kunnen de allereerste zaden de grond weer in en ook in de maanden daarna hoef je je niet te vervelen in je tuin. Een zaaikalender.

Wat kun je al zaaien en waarmee kun je beter wachten tot het wat warmer is? We maakten een handig overzicht waarin je precies ziet welke zaden je wanneer in de grond kunt stoppen. Wist je bijvoorbeeld dat je knoflook het beste in de herfst kunt zaaien? En dat wortelen nu al de moestuin in mogen? Je verwacht het niet, maar ook de baby pompoen kan in april de aarde al in.

Sommige planten moet je eerst voorzaaien. Dat houdt in dat je ze plant in een potje en die in de vensterbank zet, waar het warm genoeg is voor het zaadje om te ontkiemen. Als het voldoende gegroeid is, kan het uiteindelijk de moestuin in. Daar groeit de plant verder uit.

Maart

Zaaien: Spruitjes, radijs, spinazie, herfst- en winteruien, wortelen, doperwten, rapen, snijbiet, peultjes, prei, postelin, raapstelen en kapucijners.

Voorzaaien: aubergine, komkommer, broccoli, paprika, peterselie, andijvie, postelein, prei, kervel en koolsoorten.

April

Zaaien: aardappels, aardbeien, asperges, bloemkool, broccoli en slasoorten.

Mei

Zaaien: erwten, wortelen, sla, radijs, rucola, spinazie, bietjes, en broccoli. Courgettes, komkommers, meloenen, sperziebonen en maïs kunnen ook de grond in, maar wees er wel zeker van dat het niet meer vriest in de nacht.

Juni

Zaaien: alles wat je nog niet geplant hebt, kan in deze maand de grond in. Het wordt aangeraden om na deze maand niets meer te zaaien, omdat de zomermaanden niet ideaal zijn om nog te starten. Ook de gewassen als witlof, andijvie en Chinese kool kunnen gezaaid worden.

Juli

Zaaien: nu is een goede maand om groenten als radijs, rapen, pluksla, postelein, spinazie, tuinkers, rapen, wortelen, andijvie, paksoi en Chinese kool te zaaien.

Augustus

Zaaien: in deze maand begin je te zaaien voor het volgende jaar. Denk dan bijvoorbeeld aan snijbieten, lente-uitjes en kolen.

September

Zaaien: De knoflook en uien kunnen de grond in voor het volgende jaar. Groenten die je deze maand voor het laatst kunt planten: radijs, tuinkers, snijsla en rucola. Ook Spinazie, kropsla en veldsla kunnen nog de grond in.

Oktober

Zaaien: Mocht je ruimte hebben in je tuin, dan is dit het moment om je fruitbomen te planten. Knoflook kan ook in deze maand de grond in.

In de overige maanden

In de winterperiode kan er nauwelijks in de grond gepland worden, tenzij je een kas hebt. Sjalotten, knoflook en aardpeer hebben nog wel een kans van slagen.

Tekst Bente van de Wouw Bron Alle zaden kopen Illustratie XuanLocXuan

Gepubliceerd op 2 april 2023