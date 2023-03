Dit is de impact van een dag per week vegan eten

Je hoeft maar een willekeurige supermarkt in te lopen en de vegetarische opties vliegen je om de oren. Een beweging die we toejuichen, want geen vlees (en zuivel) eten is goed voor het milieu.

Sterker nog: vegetarisch of veganistisch eten is een van de beste dingen die je kunt doen om je ecologische voetafdruk te verkleinen. En om dat kracht bij te zetten, is het deze week de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel.

Vaker vegetarisch of vegan eten

De week is in het leven geroepen om anderen te inspireren vaker vegetarisch of vegan te eten. Want zelfs met één week of één dag per week zuivel en/of vlees skippen, maak je al een positief verschil.

Speciaal voor de week deed Wageningen Universiteit onderzoek naar de positieve milieu-impact van vegan eten. Uit het onderzoek blijkt dat mensen die wel vlees en zuivel eten gemiddeld twee keer zoveel broeikasgasuitstoot veroorzaken dan mensen die vlees en zuivel laten staan.

Waar komt de impact van vlees en zuivel vandaan?

Voor het produceren van voedsel is veel water nodig. Dat geldt voor al het voedsel, zowel voor groente en fruit als voor vlees en zuivel. Echter is voor de productie van vlees en zuivel (veel) meer water nodig dan voor groente, fruit, granen en bonen.

Zo kost het gemiddeld 15.000 liter water om een kilo rundvlees te produceren en ruim 5.000 liter water voor een kilo kaas. Ter vergelijking: de productie van een kilo groente kost gemiddeld 336 liter water.

Daarnaast komen er veel broeikasgassen vrij bij het produceren van vlees en zuivel (zo’n 25 procent van de totale uitstoot). Dit zit ‘m in het houden van vee, het gebruik van mest en het verbouwen en vervoeren van veevoer.

Uit het onderzoek van Universiteit Wageningen blijkt dat je door vlees en zuivel te eten meer dan twee keer zoveel broeikasgasuitstoot dan wanneer je plantaardig eet (5.2 kg CO2-eq vs.2.4 kg CO2-eq).

De impact van vegan eten

Eet je deze hele week geen vlees en zuivel? Dan bespaar je gedurende de week 18 procent water (dat is 193 liter, oftewel 28 keer het toilet doorspoelen) en 41 procent CO1-uitstoot (dat is 15,4 kg CO2-eq, wat gelijk staat aan 80 kilometer autorijden).

Eet je een dag peer week vegan (voor een heel jaar)? Dan bespaar je in totaal 1.435 liter water (205 keer het toilet doorspoelen of 20 keer douchen) en 593 kilometer aan autorijden.

Of je er nu voor kiest om een week of structureel een dag per week geen vlees en zuivel te eten, dat je een positieve impact maakt op klimaatverandering staat buiten kijf.

Tekst Lisanne van Marrewijk Fotografie Anna Blazhuk

Gepubliceerd op 6 maart 2023